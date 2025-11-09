محافظ الإسكندرية: جاهزون لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أنهت جميع استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقررة غدًا، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، من بينها وزارة الداخلية، والتربية والتعليم، والإسعاف، والمرور، والصحة، والكهرباء، والمرافق، والأحياء.

وأوضح المحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن الهدف من هذا التنسيق هو تسهيل العملية الانتخابية وضمان سيرها بسلاسة، سواء من حيث سهولة وصول الناخبين إلى لجانهم أو إتمام الإجراءات داخل المقرات الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

جاهزية ميدانية كاملة منذ الصباح الباكر

وأضاف الفريق أحمد خالد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية ميدانية تامة على الأرض منذ الليلة السابقة لانطلاق الانتخابات، مؤكدًا أن مركز عمليات المحافظة بدأ العمل بالفعل، ويضم ممثلين عن كل الجهات التنفيذية والخدمية لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وحل أي مشكلات طارئة بشكل فوري.