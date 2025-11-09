قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
مبيعات كيما تتخطي المليار جنيه خلال 3 أشهر
أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم: المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن
هل الطلاق بالفرانكو يقع؟.. عالم أزهري يوضح حكم الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الإسكندرية: جاهزون لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب

عادل نصار

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أنهت جميع استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقررة غدًا، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، من بينها وزارة الداخلية، والتربية والتعليم، والإسعاف، والمرور، والصحة، والكهرباء، والمرافق، والأحياء.

وأوضح المحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن الهدف من هذا التنسيق هو تسهيل العملية الانتخابية وضمان سيرها بسلاسة، سواء من حيث سهولة وصول الناخبين إلى لجانهم أو إتمام الإجراءات داخل المقرات الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

 جاهزية ميدانية كاملة منذ الصباح الباكر

وأضاف الفريق أحمد خالد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية ميدانية تامة على الأرض منذ الليلة السابقة لانطلاق الانتخابات، مؤكدًا أن مركز عمليات المحافظة بدأ العمل بالفعل، ويضم ممثلين عن كل الجهات التنفيذية والخدمية لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وحل أي مشكلات طارئة بشكل فوري.

الإسكندرية مجلس النواب انتخابات النواب

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

حملات بالإسكندرية لمتابعة صلاحية السلع والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية

حملات بالإسكندرية لمتابعة صلاحية السلع والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية

جانب من الافتتاح

محافظ القليوبية يتابع افتتاح مبادرة أسواق اليوم الواحد ويؤكد: تشمل جميع المراكز والمدن

محافظ المنيا يكرم رئيس القطاع

محافظ المنيا يكرم رئيس قطاع البنك الزراعي لدوره فى دعم خطط التنمية

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

