نشأت حتة: مشاركة المصريين في الانتخابات تجديد للعهد مع الوطن ودليل على الوعي الشعبي الراسخ

أكد النائب نشأت حتة عضو مجلس الشيوخ، أن انتخابات مجلس النواب التي تنطلق غدا، تمثل محطة جديدة في مسيرة الوعي الوطني، حيث يتجه المصريون في الداخل للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يعكس عمق الانتماء وحرص المواطنين على المشاركة في صنع مستقبل وطنهم.

وأشاد حته، في تصريح صحفي له اليوم، بالإقبال الكبير الذي شهده تصويت المصريين في الخارج، والذي برهن على أن روح الوطنية لا تعرف حدوداً جغرافية، وأن المصريين في مختلف دول العالم يظلون أوفياء لوطنهم، مسهمين بفاعلية في دعم استقراره وتعزيز مؤسساته الدستورية.

وأضاف نائب الصعيد، أن المشاركة في الانتخابات تمثل تجديداً للعهد بين الشعب والدولة، وتجسيداً لثقة المواطنين في مسار الإصلاح والتنمية الذي تقوده القيادة السياسية بحكمة واقتدار، مؤكدا أن هذا الاستحقاق ليس مجرد عملية اقتراع، بل هو ممارسة حقيقية للديمقراطية ومسؤولية وطنية تعكس الوعي الجمعي للشعب المصري.

وشدد النائب نشأت حتة، على أن كل مواطن يشارك في الانتخابات يسهم في حماية المكتسبات الوطنية ودعم مسيرة البناء التي تتواصل في جميع محافظات الجمهورية، داعيا المواطنين إلى النزول بكثافة إلى لجان التصويت لإرسال رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري قادر على مواجهة التحديات بإرادته الحرة ووعيه الراسخ في دعم استقرار وطنه ومستقبله.