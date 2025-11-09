قيادي بحزب الجيل: المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني تعكس وعي المصريين

أكد الدكتور فهد عبد المحسن، القيادي بحزب الجيل، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل واجبًا وطنيًا على كل مواطن مصري حريص على مستقبل بلده، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو تعبير صادق عن الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن، ودليل على الوعي الشعبي بأهمية المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية.

وقال عبد المحسن، في تصريحات صحفية اليوم، إن انتخابات البرلمان تأتي استكمالًا لمسيرة الديمقراطية التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان بكل حرية وشفافية، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس قوة الدولة ووحدة صفها الداخلي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مجلسًا قويًا يعبّر عن احتياجات المواطنين ويكون سندًا للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، داعيًا الناخبين إلى تحكيم صوت العقل واختيار المرشحين الأكفأ والأقدر على خدمة الناس وتمثيل دوائرهم بجدية وكفاءة.

وأشار القيادي بحزب الجيل إلى أن المصريين في الخارج ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية، بعد مشاركتهم الكثيفة في التصويت خلال يومي 7 و8 نوفمبر الجاري داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكبير يعكس ارتباط أبناء الجاليات بوطنهم الأم، وحرصهم على المساهمة في صياغة مستقبل مصر السياسي والدستوري.

واختتم الدكتور فهد عبد المحسن تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات هي رسالة للعالم بأن المصريين على وعي تام بحقوقهم وواجباتهم، وأنهم يقفون خلف دولتهم ومؤسساتها صفًا واحدًا من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.