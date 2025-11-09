الأمومة والطفولة: هناك توصيات بإيداع الأطفال بحضانة إيوائية لحين استكمال التحقيقات

أكد الدكتور صبري عثمان، مدير عام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الخط يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال رصد الحالات المباشر أو بلاغات الأهالي والأطفال، موضحًا أنه تم رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إطعام أحد الأشخاص ثلاثة أطفال، والزعم بأن والدتهم تركتهم بلا مأوى بأحد الشوارع.

إحضار الأطفال الثلاثة

وأشار صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تم ضبط الأم وإحضار الأطفال الثلاثة، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الأم متزوجة عرفيًا من أحد الأشخاص، ولديها بنتان وولد، ولا تملك أي أوراق رسمية، موضحًا أن الشرطة أنها تبحث عن الزوج المزعوم، وأنه حال ضبطه وإقراره بنسب الأطفال سيتم توثيقهم قانونيًا، أما في حالة عدم إقراره فسيتم تسجيل الأطفال باسم الأم وأب اعتباري.

وأضاف صبري عثمان إلى أن هناك توصيات بإيداع الأطفال بحضانة إيوائية لحين استكمال التحقيقات، موضحًا أن الأم طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، وهي معرضة للخطر، وسيتم إيداعها في مكان مخصص للتعامل مع الأطفال القاصرين لضمان سلامتها.