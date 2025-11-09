مصر تقترب من صدارة العالم في احتياطي الثوريوم.. دعم رئاسي ومؤشرات مبشرة

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تطورات لافتة في ملف المعادن النادرة داخل مصر، مشيرًا إلى أن الدولة باتت محورًا لاهتمام عالمي بسبب ما تمتلكه من ثروات استراتيجية، وعلى رأسها معدن الثوريوم الذي يعد من أهم الموارد المستقبلية للطاقة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة صدى البلد، أن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في حجم احتياطي الثوريوم، بعد كل من الهند والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة، حيث يقدر احتياطيها بنحو 325 ألف طن من إجمالي 6 ملايين طن على مستوى العالم.

وأكد أن هناك عمليات رصد ومسح جوي تجرى حاليًا باستخدام طائرات متطورة لتحديد أماكن وجود المعدن بدقة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن الفرق البحثية تعمل على إنتاج ما يعرف بـ”الكعكة الصفراء” المشتقة من هذا المعدن، على غرار ما يتم في مشروعات اليورانيوم.

وأشار موسى إلى أن الدولة المصرية تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا على أعلى المستويات، باعتباره من القطاعات القادرة على إحداث نقلة اقتصادية واستراتيجية ضخمة، لافتًا إلى أن التعاون القائم مع روسيا في مجال اليورانيوم يأتي ضمن خطة أوسع لتأمين موارد الطاقة المستقبلية.

وأضاف أن بعض الدول مثل الهند والصين بدأت بالفعل في تشغيل أو إنشاء مفاعلات تعمل بالثوريوم، وهو ما يعزز من قيمته عالميًا، خاصة وأن التعامل في المعادن النادرة يتم بمقاييس الجرام لا الطن نظرًا لأهميتها في صناعات دقيقة مثل أشباه الموصلات.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك مناطق متعددة غنية بالثوريوم، وأن الجهود العلمية الوطنية تبشر بأن البلاد في طريقها للانتقال من المركز الخامس إلى المركز الأول عالميًا خلال السنوات المقبلة، بفضل علماء مصر وخبرائها الذين يواصلون العمل لتحقيق هذا الهدف.