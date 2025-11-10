فرقة تلاتة أخوات: الغناء في الشارع جاء بالصدفة وبداية نجاحنا

قالت حور تامر نور، عضو فرقة تلاتة أخوات، إن تجربة الغناء في الشارع جاءت بالصدفة البحتة، موضحة أنهم اعتادوا على تصوير فيديوهات غنائية كل يوم اثنين وخميس.

وأضافت حور تامر خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة، مع الاعلامية اسعاد يونس: في أحد أيام الخميس كنا في الشارع، ولازم ننزل فيديو، فبابا كان معانا، واقترحت إننا نجرب نصور في الشارع، وكان معانا الجيتار، وبدأنا فعلاً التجربة، مشيرة إلى أن الفكرة العفوية تحولت إلى خطوة ناجحة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

موهبة متعددة في الغناء والدوبلاج

وأوضحت حور تامر أن أعضاء الفرقة لا يقتصر نشاطهم على الغناء فقط، بل يعملون أيضًا في مجال الدوبلاج، مشيرة إلى أن أول عمل شاركت فيه كان فيلم "كوكو"، كما شاركت مؤخرًا في مسلسل "وينزداي".

من جانبها، قالت ماسة تامر نور إن أعضاء الفرقة يعملون معًا على تصميم الأغاني وتوزيعها قبل أدائها، مؤكدة أن التناغم بينهن هو سر نجاح التجربة.

وأضافت أنها تعمل أيضًا في مجال الدوبلاج، حيث شاركت في فيلم "جيبو" المعروض على نتفليكس والذي استمر عرضه نحو أربع سنوات، إلى جانب مشاركتها في فيلم "وحش البحار".