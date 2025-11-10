قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى 50 مليار دولار بعد أن كان 16 في 2014
الصلاة على النبي.. أفضل 3 صيغ تفتح لك أبواب الخير
التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول يجذب زوار المتحف المصري بالتحرير
كوريا الشمالية تتوعد واشنطن بخطوات هجومية بعد محادثات أمنية مع سيول
وزير الزراعة عن انتشار الحمى القلاعية: الخسائر طفيفة.. وتوفير 8 ملايين جرعة لقاح
بي إم دابليو تستعد لاطلاق iX4 الجديدة.. هل تنافس TESLA؟
والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر
البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش
شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
توك شو

فرقة تلاتة أخوات: الغناء في الشارع جاء بالصدفة وبداية نجاحنا

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

قالت حور تامر نور، عضو فرقة تلاتة أخوات، إن تجربة الغناء في الشارع جاءت بالصدفة البحتة، موضحة أنهم اعتادوا على تصوير فيديوهات غنائية كل يوم اثنين وخميس.

وأضافت حور تامر خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة، مع الاعلامية اسعاد يونس: في أحد أيام الخميس كنا في الشارع، ولازم ننزل فيديو، فبابا كان معانا، واقترحت إننا نجرب نصور في الشارع، وكان معانا الجيتار، وبدأنا فعلاً التجربة، مشيرة إلى أن الفكرة العفوية تحولت إلى خطوة ناجحة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

موهبة متعددة في الغناء والدوبلاج

وأوضحت حور تامر أن أعضاء الفرقة لا يقتصر نشاطهم على الغناء فقط، بل يعملون أيضًا في مجال الدوبلاج، مشيرة إلى أن أول عمل شاركت فيه كان فيلم "كوكو"، كما شاركت مؤخرًا في مسلسل "وينزداي".

من جانبها، قالت ماسة تامر نور إن أعضاء الفرقة يعملون معًا على تصميم الأغاني وتوزيعها قبل أدائها، مؤكدة أن التناغم بينهن هو سر نجاح التجربة.

وأضافت أنها تعمل أيضًا في مجال الدوبلاج، حيث شاركت في فيلم "جيبو" المعروض على نتفليكس والذي استمر عرضه نحو أربع سنوات، إلى جانب مشاركتها في فيلم "وحش البحار".

صاحبة السعادة إسعاد يونس فرقة تلاتة أخوات

