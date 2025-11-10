استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

شهدت الأسواق المصرية اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، بعد تحركات سعرية متذبذبة شهدتها الأسابيع الماضية، مما يمنح المستهلكين فرصة لشراء البروتين الحيواني بأسعار متوازنة.

وجاءت أسعار الدواجن وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة: بين 60 و61 جنيهًا

سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك في الأسواق: بين 70 و71 جنيهًا

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة: بين 102 و103 جنيهات

سعر كيلو الفراخ الساسو للمستهلك: بين 113 و115 جنيهًا

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة: حوالي 120 جنيهًا



أما أسعار البيض فقد سجلت:

كرتونة البيض الأبيض: 157.19 جنيه تقريبًا

كرتونة البيض البلدي: 158.58 جنيه تقريبًا

كرتونة البيض الأحمر: حوالي 146 جنيهًا



ويُعزى هذا الاستقرار النسبي في الأسعار إلى انتظام عمليات الإنتاج والتوريد داخل المزارع، مما ساهم في تلبية احتياجات الأسواق وتقليل الضغوط على المستهلكين، مع توقع استمرار ثبات الأسعار خلال الأيام المقبلة إذا حافظت المزارع على استقرار الإنتاج.