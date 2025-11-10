5 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض بالأسواق الآن

تراجعت أسعار كرتونة البيض اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 وسط انخفاضات تدريجية طالت البيض خلال الأيام الماضية بعد الدفع بدورات جديدة مما أدت إلى زيادة الانتاجية .

وتراجعت سعر كرتونة البيض اليوم حوالى 5 جنيهات ، حيث كان سعرها يتراوح من 140 لـ 135 أما اليوم فتراجع سعر الكرتونة لـ 130 جنيها ، مع التوقعات بمزيد من الانخفاضات .

أسعار البيض اليوم

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 120 جملة لتصل للمستهلك بسعر135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

وتدفع وزارة الزراعة بسيارات لبيع البيض بيض المائدة بسعر 120 جنيهاً

ومن جانبه ، أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار البيض تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفضت الكرتونة إلى ما بين 135 و140 جنيهًا بعد أن تجاوزت 160 جنيهًا مؤخرًا، متوقعًا أن تواصل الأسعار هبوطها لتقترب من 100 جنيه للكرتونة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "المنوفي" في تصريحات له اليوم، أن هذا التراجع يعود إلى زيادة المعروض من الإنتاج المحلي بعد دخول دورات جديدة من مزارع التربية إلى السوق، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف وتراجع تكلفتها نتيجة انخفاض سعر الدولار وتحسن تدفق المواد الخام المستوردة.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض ينعكس إيجابيًا على المستهلكين ويساعد في تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أهمية دعم مربي الدواجن المحليين لضمان استمرار الإنتاج وعدم تكرار موجات الارتفاع السابقة.

ودعا رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية المواطنين إلى الشراء وفق احتياجاتهم الطبيعية وعدم التكدس أو التخزين المبالغ فيه، خاصة مع توقع استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

واختتم "المنوفي" تصريحه بالتأكيد على أن هبوط أسعار السلع الغذائية الأساسية، ومنها البيض، يعد مؤشرًا إيجابيًا لتعافي الأسواق المصرية وتحسن المنظومة الاقتصادية، مطالبًا بمواصلة الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمستهلك.