قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة صينية: مصر تكثف جهودها الدبلوماسية لتحقيق السلام في غزة
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد الغرف السياحية يطالب بسرعة التدخل لوقف مشروع القرار بزيادة سعر تأشيرة الدخول

الغرف السياحية
الغرف السياحية
محمد الاسكندرانى

وجه الاتحاد المصري للغرف السياحية نداء عاجلا إلى جميع المسؤولين بالدولة وفي مقدمتهم السيد رئيس الوزراء والسيد وزير السياحة والآثار للتدخل الفوري والعاجل لوقف مشروع القرار المفاجئ بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر بمبلغ إضافي بخلاف قيمتها الحالية ، وهو القرار الذي اقره مجلس النواب مؤخرا ضمن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة لفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل وخارج مصر

وأكد الاتحاد أن هذا القرار في حالة تنفيذه سوف يؤثر كثيرا بالسلب على الحركة السياحية الوافدة إلي مصر ويحد من زيادتها التي تتحقق منذ فترة بل ويؤدي الي تراجعها ويضعف موقف السياحة المصرية لصالح المنافسين لها بالمنطقة

وقد وجه حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية خطابا رسميا إلى السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، مطالبا بسرعة تدخل الوزير لحل هذه المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة تهدد صناعة السياحة بأسرها

وقال حسام الشاعر في خطابه:- في إطار التنسيق الدائم بين وزارتكم الموقرة والقطاع السياحي الخاص أرجو التكرم بالإحاطة بأننا قد فوجئنا بما نشر في الصحف بشأن موافقة مجلس النواب على مشروع قرار بزيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى مصر بمبلغ دولاري يضاف إلى الرسوم الحالية
ونحيط سيادتكم علما أن جميع منظمي الرحلات أكدوا أن هذا القرار سيؤثر سلبا على أعداد السياحة الوافدة وسوف يتسبب في خفض أعداد مقاعد الطيران من جميع منظمي الرحلات بكافة الأسواق تقليلا للمخاطر الناتجة عنه.

وشدد حسام الشاعر علي ان هذا التحرك السلبي المنتظر أكده جميع منظمي الرحلات الدوليين خلال زياراتهم للجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة التي أنتهت أعمالها مؤخرا، ورغم قوة المشاركة المصرية والزخم الكبير الذي شهده الجناح المصري، إلا أن أصداء قرار زيادة إضافية في سعر التأشبرة خيمت على تلك الأجواء الإيجابية بالجناح المصري

وعدد رئيس اتحاد الغرف السياحية السلبيات الكبيرة الناتجة عن القرار ومنها :- 
أن هذه الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر تمنح الأسواق السياحية المنافسة لمصر ميزة تنافسية كبيرة لتصبح أكثر جذبا للسائح لأنها تقدم أسعارا أكثر تنافسية. وأكد الشاعر أن تكلفة الرحلات لمصر حاليا تزداد بحوالي ١٢٠ دولار عن أقرب الدول المنافسة لها بسبب رسوم التأشيرة وتكلفة وقود الطائرات وأسعار الخدمات الأرضية بالمطارات واي زيادة إضافية تزيد معها الفجوة بين تلك الدول ومصر وبما يؤدي إلى تراجع النمو السياحي 
وضرب الشاعر أمثلة بالدول المجاورة والمنافسة لنا، حيث تصدر تلك الدول تأشيرة الدخول لرعايا دول الاتحاد الأوروبي ( التي تشكل الأغلبية العظمى من الجنسيات الوافدة إلى مصر ) دون مقابل

كما أكد حسام الشاعر ان القطاع السياحي يشعر بـالأسف والاستغراب من ان تصدر مثل تلك القرارات في الوقت الذي كان ينتظر القطاع تسهيلات كبيرة تسهم في مضاعفة النمو السياحي استنادا إلى الزخم العالمي الكبير الذي شهدته مصر قبل وخلال وبعد افتتاح المتحف المصري الكبير، وزيادة الرغبة عالميا في زيارة مصر  

واختتم رئيس اتحاد الغرف السياحية خطابه موجها نداء إلى السيد وزير السياحة وجميع المسؤولين قائلا :-
نرجو من سيادتكم التواصل مع الجهات المعنية لإيقاف هذا القرار الذي سيؤثر سلبا على السياحة المصرية.

اتحاد الغرف السياحية الغرف السياحية مشروع القرار تأشيرة الدخول سعر تأشيرة الدخول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

شيكابالا

خطأ ويقلل الرغبة.. شيكابالا ينتقد وجود مصطفي شوبير مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

خدمة اجتماعية بني سويف

طلاب الخدمة الاجتماعية ببني سويف يزورون مؤسسات رعاية المسنين والأيتام والمكفوفين

لحظة بلحظة.. محافظ أسيوط يتابع إنتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية

لحظة بلحظة.. محافظ أسيوط يتابع انتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية

نائب محافظ سوهاج

نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته ويشدد: المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية على كل مواطن

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

رقم ضئيل جدا.. لن تصدق عدد السيارات التي باعتها فيراري خلال 80 عامًا

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد