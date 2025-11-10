السيدات يشاركن بكثافة أمام مركز شباب الأصبجي في المنيب استعدادًا للانتخابات

شهد مركز شباب الأصبجي في المنيب، اليوم، حضورًا كثيفًا من السيدات المشاركات في الاستحقاق الانتخابي، حيث امتلأت ساحات المركز بالزغاريد والبهجة، وسط أجواء من التوعية والتثقيف حول أهمية المشاركة السياسية.

وجاءت هذه المشاركة ضمن جهود مجتمعية لتشجيع المواطنين، وبالأخص السيدات، على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مع تقديم برامج تثقيفية حول حقوق الناخبين وإجراءات التصويت، لضمان تجربة انتخابية منظمة وآمنة.

كما شهد المركز توزيع كتيبات توعوية وإرشادات حول كيفية المشاركة الصحيحة في الانتخابات، بينما قام متطوعون بتسهيل حركة الناخبين ومساعدة كبار السن والنساء في الوصول إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر.

وأكد الحضور أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وأن الاحتفالية بالزغاريد والفعاليات التثقيفية تضيف روحًا إيجابية تشجع الجميع على التوجه إلى لجان الاقتراع والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل المجتمع.