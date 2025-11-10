قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملاءه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
جيش الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
17 صغيرا.. القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة
10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث
إقبال كثيف للشباب على اللجان في أول أيام تصويت مجلس النواب
محافظات

إقبال متزايد بلجان المطاعنة بإسنا في أول أيام التصويت بالأقصر

شمس يونس

شهدت لجان قرية المطاعنة التابعة لمركز إسنا بالأقصر، صباح اليوم، إقبالا متزايدا من المواطنين على صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط تنظيم دقيق داخل وخارج اللجان.

منذ الدقائق الأولى لبدء عملية التصويت توافد الأهالي من مختلف الأعمار، رجالا وسيدات، حرصا على أداء واجبهم الوطني، حيث اصطف المواطنون أمام اللجان وسط تواجد منظم لقوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية، وتيسير دخول كبار السن وذوي الهمم.

وتزينت شوارع المطاعنة بالأعلام وصور المرشحين، فيما حرص الشباب على مساعدة الناخبين في معرفة أرقامهم باللجان، بينما ظهرت مظاهر الفرحة والحماس على وجوه المشاركين .

وتتابع غرفة عمليات مركز إسنا سير العملية الانتخابية أولا بأول، لضمان انتظام التصويت داخل جميع اللجان دون معوقات، مع تزايد الإقبال تدريجيًا على مدار اليوم وسط توقعات بارتفاع نسبة الحضور خلال الساعات المسائية.

الاقصر اخبار الاقصر انتخابات مجلس النواب

