إقبال متزايد بلجان المطاعنة بإسنا في أول أيام التصويت بالأقصر

شهدت لجان قرية المطاعنة التابعة لمركز إسنا بالأقصر، صباح اليوم، إقبالا متزايدا من المواطنين على صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط تنظيم دقيق داخل وخارج اللجان.

منذ الدقائق الأولى لبدء عملية التصويت توافد الأهالي من مختلف الأعمار، رجالا وسيدات، حرصا على أداء واجبهم الوطني، حيث اصطف المواطنون أمام اللجان وسط تواجد منظم لقوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية، وتيسير دخول كبار السن وذوي الهمم.

وتزينت شوارع المطاعنة بالأعلام وصور المرشحين، فيما حرص الشباب على مساعدة الناخبين في معرفة أرقامهم باللجان، بينما ظهرت مظاهر الفرحة والحماس على وجوه المشاركين .

وتتابع غرفة عمليات مركز إسنا سير العملية الانتخابية أولا بأول، لضمان انتظام التصويت داخل جميع اللجان دون معوقات، مع تزايد الإقبال تدريجيًا على مدار اليوم وسط توقعات بارتفاع نسبة الحضور خلال الساعات المسائية.