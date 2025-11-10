القوى العاملة تعلن عن توفير 317 فرصة عمل في المنوفية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة المنوفية تحت إشراف عماد سعيد مدير المديرية عن توافر 317 فرصة عمل بنطاق المحافظة.

وجاءت الوظائف كالآتي " اسم المنشأة : واندا مصر للتكنولوجيا، العنوان : مدينة السادات

الوظائف المطلوبة :

عدد (10) مهندس كهرباء، عدد (5) مهندس انتاج، عدد (15) فنين، عدد (150) عامل انتاج، عدد (75) عامل تشغيل، عدد (7) إداريين

فعلى من يرغب التقدم لإحدى هذه الفرص أو معرفة المزيد عنها التوجه لمكتب التشغيل بمدينة السادات أو وحدة التشغيل بالمديرية بشبين الكوم .

اسم المنشأة : شركة أدخنة الصعيدي

العنوان : مدينة شبين الكوم

الوظائف المطلوبة :عدد (5) اخصائي موارد بشرية H.R، عدد (5) مهندس، عدد (5) مهندس جودة + مراقب جودة عدد (20) عامل انتاج، عدد (5) عمال 5٪ ( إعاقة بسيطة )

فعلى من يرغب التقدم لإحدى هذه الفرص أو معرفة المزيد عنها التوجه لمكتب التشغيل بمدينة شبين الكوم أو وحدة التشغيل بالمديرية بشبين الكوم .

اسم المنشأة : صن باك لصناعة الكرتون

العنوان : مدينة السادات

الوظائف المطلوبة :

عدد (10) عامل الانتاج

فعلى من يرغب التقدم لإحدى هذه الفرص أو معرفة المزيد عنها التوجه لمكتب التشغيل بمدينة السادات أو وحدة التشغيل بالمديرية بشبين الكوم .

اسم المنشأة : فري فودز للصناعات الغذائية

العنوان : مدينة منوف

الوظائف المطلوبة :

عدد (5) عامل انتاج

فعلى من يرغب التقدم لإحدى هذه الفرص أو معرفة المزيد عنها التوجه لمكتب التشغيل بمدينة منوف أو وحدة التشغيل بالمديرية بشبين الكوم .

المصدر : إدارة البوابة الإلكترونية بمديرية العمل بالمنوفية.