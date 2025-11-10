التحفظ على سيارة ميكروباص قادها طفل بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة ميكروباص "أجرة" والسير برعونة بأحد المواقف بالقليوبية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" ومالكها وقائدها "نجله" (مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ)، وبمواجهة مالك السيارة أقر بقيام نجله بتحميل الركاب بالسيارة الميكروباص على إثر شعوره بحالة إعياء مفاجئة، وبسؤال نجله أيد ما سبق.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها وقائدها .