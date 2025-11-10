المنوفية.. إنشاء مدرسة شهداء 6 أكتوبر بجروان باستثمارات 22 مليون جنيه

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الباجور للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، رافقه المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ،المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق .

تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات جناح جديد وصيانة ورفع كفاءة المبنى القديم بمدرسة شهداء 6أكتوبر الإعدادية بجروان بإجمالي 30 فصل دراسي و باستثمارات تزيد عن 22 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاءات الأعمال الخرسانية للأساسات وجار ى صب خرسانات الأسوار ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة وإحلال وتجديد المدارس بهدف دعم المنظومة التعليمية ،ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة و المتابعة اليومية لحجم الأعمال وسرعة الانتهاء منها وفقا للمواصفات الفنية والهندسية المقررة كون قطاع التعليم والنهوض به محور رئيسي من محاور التنمية المستدامة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته.

وخلال جولته ، وجه محافظ المنوفية رئيس مدينة الباجور بعرض موقف قطعة أرض فضاء على مساحة فدان تابعة للشئون الإجتماعية لإقامة مشروع خدمى وإستغلالها أفضل إستغلال بما يعود بالنفع على المواطنين وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظة .

وتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش بطول 1كم وتكلفة 13 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة الباجور ، وأشار مدير مديرية الطرق أن العمل جارى على قدم وساق في تنفيذ مشروعات الخطة حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وتركيب البلدورات بـ 4 متفرعات بشارع بورسعيد تمهيداً لأعمال الرصف النهائية بطول 1كم بتكلفة 5 مليون و600ألف جنيه، وكذا جارى وضع طبقة الأساس وتركيب البلدورات بـــ 8 متفرعات بشارع صلاح سالم بطول 1كم بتكلفة 5 مليون و600ألف جنيه ، وذلك ضمن مشروعات قطاع الرصف للخطة الإستثمارية بمركز ومدينة الباجور 2025/2026 وبإستثمارات 24 مليون جنيه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .