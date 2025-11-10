قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية.. إنشاء مدرسة شهداء 6 أكتوبر بجروان باستثمارات 22 مليون جنيه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

 تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الباجور للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، رافقه المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ،المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق .

تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات جناح جديد وصيانة ورفع كفاءة المبنى القديم  بمدرسة شهداء 6أكتوبر الإعدادية بجروان بإجمالي 30  فصل دراسي و باستثمارات تزيد عن 22 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاءات الأعمال الخرسانية للأساسات وجار ى صب خرسانات الأسوار ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة وإحلال وتجديد المدارس بهدف دعم المنظومة التعليمية ،ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة و المتابعة اليومية لحجم الأعمال وسرعة الانتهاء منها وفقا للمواصفات الفنية والهندسية المقررة كون قطاع التعليم والنهوض به محور رئيسي من محاور التنمية المستدامة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته.

وخلال جولته ، وجه محافظ المنوفية رئيس مدينة الباجور بعرض موقف قطعة أرض فضاء على مساحة فدان تابعة للشئون الإجتماعية لإقامة مشروع خدمى وإستغلالها أفضل إستغلال بما يعود بالنفع على المواطنين  وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظة .

وتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش بطول 1كم وتكلفة 13 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة الباجور ، وأشار مدير مديرية الطرق أن العمل جارى على قدم وساق في تنفيذ مشروعات الخطة حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وتركيب البلدورات بـ 4 متفرعات بشارع بورسعيد تمهيداً لأعمال الرصف النهائية بطول 1كم بتكلفة 5 مليون و600ألف جنيه، وكذا جارى وضع طبقة الأساس وتركيب البلدورات بـــ 8 متفرعات بشارع صلاح سالم بطول 1كم بتكلفة 5 مليون و600ألف جنيه ، وذلك ضمن مشروعات قطاع الرصف للخطة الإستثمارية بمركز ومدينة الباجور 2025/2026 وبإستثمارات  24 مليون جنيه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

حريق مصنع الكيمياويات بمدينة السادات

تمت السيطرة.. تفاصيل حريق مصنع الكيماويات بالمنطقة الصناعية بالسادات

إقبال كثيف من الشباب وكبار السن على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة

إقبال كثيف من الشباب وكبار السن على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة

لجان الإسكندرية

مشاهد غير مسبوقة.. حشود الإسكندرية تفيض حماسا أمام صناديق الاقتراع

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد