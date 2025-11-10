قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إجراءات عاجلة.. محافظ المنوفية يتفقد حريق مصنع كيماويات بالسادات

السيطرة علي حريق مصنع في المنوفية
السيطرة علي حريق مصنع في المنوفية
مروة فاضل

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حادث نشوب حريق مصنع بيور كيم  للكيماويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات للوقوف علي تداعيات الحريق والاطمئنان علي الحالة العامة للموقف ، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، اللواء علاء الدين الجاحر  مساعد وزير الداخلية  - مدير أمن المنوفية ، رئيس جهاز مدينة السادات ، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ، النائب اسامة الفيشاوي عضو مجلس الشيوخ .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه فور تلقى بلاغ عبر مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بوقوع الحادث ، أمر بتغيير خط سير جولته وتوجه فوراً لموقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً بالسادات ، وكلف الأجهزة المختصة بسرعة الإنتقال الي موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة .

 أكد محافظ المنوفية أنه تم الدفع بـ  20 سيارة  إطفاء و 15 سيارات إسعاف و 2 فنطاس مياه تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي   للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث ، وتشير المؤشرات الأولية عن وقوع حالة وفاة و 3 مصابين  يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بمستشفي السادات العام. 

ووجه المحافظ بضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة الاجهزة الحيوية بنطاق المحافظة والمتابعة الميدانية علي مدار اليوم .

وخلال تواجده بالحادث ، كلف محافظ المنوفية الحماية المدنية بتكثيف جهودها وسرعة السيطرة علي الحريق واستكمال عمليات التبريد وإتخاذ كافة اجراءات الأمان اللازمة ، موجهاً مدير مديرية الصحة بسرعة التوجه لمدينة السادات ورفع درجة الاستعداد القصوي بكافة المستشفيات القريبة لاستقبال حالات الطوارئ وتقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين .

 قدم محافظ المنوفية خالص مواساته وتعازيه لأسرة المتوفى ، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين ، كما قرر المحافظ بتقديم مبلغ  100 الف جنيه دعم مالي للحماية المدنية تقديرا لجهودهم وسرعة التعامل الفوري منذ نشوب الحريق ، مؤكداً علي ضرورة المتابعة الميدانية لتطورات الموقف أول بأول واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة. 

