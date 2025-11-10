تسليم 36 عقد لشباب مصريين للعمل في مجال الزراعة بالأردن

قامت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بتسليم 36 عقد عمل لشباب مصريين اجتازوا الاختبارات، للعمل في مجال الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ضمن الفرص التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع الجانب الأردني.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير بتكثيف التعاون مع الدول الشقيقة وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والادارة العامة للتشغيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ...

وأكدت مدير عام التشغيل، أن الوزارة تحرص على المتابعة المستمرة لملف التشغيل الخارجي لضمان حقوق العمال المصريين في الخارج، مشيرةً إلى أن الوزارة مستمرة في استقبال طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص العمل بدول عربية وأجنبية..