التيار السلفي يعود للظهور في المشهد الانتخابي بانضباط لافت وتنظيم واضح

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية خلال متابعتهم لليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، عودة لافتة لقواعد التيار السلفي في عدد من الدوائر الانتخابية التي يتنافس فيها مرشحو حزب النور، وذلك بعد غياب نسبي عن المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية التي لم يحقق فيها الحزب أي مقعد.

ووفقًا لما وثقته فرق المتابعة الميدانية، فقد تركز الظهور الأبرز في دوائر أبو حمص، إيتاي البارود، حوش عيسى، دمنهور (البحيرة)، ودائرة الدخيلة (الإسكندرية)، وسنورس (الفيوم)، وناصر (بني سويف)، والداخلة (الوادي الجديد).

وأشارت فرق الرصد إلى أن الحضور شمل الرجال والنساء على حد سواء، مع تنظيم واضح للحركة أمام اللجان، ووجود ممثلين للحملات الانتخابية التابعة لحزب النور يتولون التوجيه وتنظيم الصفوف وتسهيل عملية الاقتراع.

كما لاحظ متابعو الائتلاف اهتمامًا بإبراز الهوية الدينية للتيار من خلال المظهر العام والملابس ذات الطابع السلفي، خاصة في الدوائر ذات الطبيعة العشائرية مثل حوش عيسى، الدخيلة، والداخلة، حيث ارتدى عدد من الرجال الجلابيب البيضاء، فيما التزمت السيدات بالنقاب، في مشهد يعكس محاولة من القواعد السلفية لإظهار تماسكها ووجودها الميداني رغم محدودية الفرص الانتخابية السابقة.

ورغم الحشد الجماهيري والتنظيم الميداني من قبل التيار السلفى، أكدت فرق المتابعة أن المشهد العام اتسم بالهدوء والالتزام الكامل بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، دون رصد ثمة شعارات دينية أو هتافات ذات طابع تعبوي أو إقصائي، وهو ما يُعد متغيرًا إيجابيًا في سلوك التيار السلفي داخل العملية الانتخابية.

كما تعكس المشاركة الواسعة في بعض الدوائر الريفية والعشائرية رغبة قواعد لحزب النور في استعادة الثقة والتأثير داخل المشهد المحلي بعد فترة من الغياب النسبي عن المنافسة السياسية.

محافظة بني سويف

- لجنة مدرسة صلاح سالم الابتدائية المشتركة رقم 74

- لجنة المجمع الابتدائي مصطفى كامل بقرية بهبيش رقم 71

- لجنة مدرسة قمن العروس الثانوية بنات رقم 63

- لجنة مدرسة كوم خلاد المشتركة 2 رقم 89

- لجنة مدرسة بني عدي الاعدادية المشتركة رقم 77

- لجنة مدرسة الشهيد محمد طه الساعي الاعدادية بنات رقم 103

محافظة الوادي الجديد

- لجنة مدرسة رأفت الهجان الاعدادية المشتركة بقرية غرب الموهوب رقم 13

- لجنة مدرسة موط الابتدائية المشتركة رقم 1

- لجنة مدرسة القلمون الاعدادية المشتركة رقم 20

- لجنة مدرسة اللواء صبيح الابتدائية رقم 25

- لجنة مدرسة البشندي الابتدائية الاعدادية المشتركة رقم 35

- لجنة مدرسة الفرافرة الاعدادية المشتركة رقم 28

- لجنة مدرسة عين القضا الاعدادية رقم 10

محافظة الفيوم

- لجنة مدرسة منشأة سنورس الابتدائية بالشوبك رقم 1

- لجنة مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي بقرية مطرطاريس رقم 9

- لجنة مدرسة عزبة عبدالعظيم الابتدائية رقم 7

- لجنة مدرسة كوم أوشيم الابتدائية رقم 61

- لجنة مدرسة طامية الجديدة الابتدائية رقم 57

محافظة البحيرة

- لجنة مدرسة كفر الواق الابتدائية رقم 6 بمركز حوش عيسى

- لجنة مدرسة عسران عبد الكريم بحصة الضهرية رقم 31 بمركز ايتاي البارود

- لجنة مدرسة أبو الشقاف الاعدادية رقم 14 بمركز حوش عيسى

- لجنة مدرسة النخلة البحرية الابتدائية رقم 9 بمركز أبوحمص

- لجنة مدرسة حوش عيسى الصناعية العسكرية بنين رقم 25

- لجنة مدرسة برسيق الابتدائية رقم 37 بمركز ابو حمص

- لجنة مدرسة الشهيد شريف محروس غانم رقم 48 بمركز دمنهور

- لجنة مدرسة المعهد الازهري بنين بجنبواي رقم 65 بمركز ايتاي البارود

- لجنة معهد الفتيات النموذجي بشبرا رقم 80

محافظة الإسكندرية

- لجنة مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية رقم 7

- لجنة مدرسة الشهيد النقيب بسام جابر الاعدادية رقم 47

- لجنة مدرسة سيدي عبد القادر الابتدائية رقم 62

- لجنة مدرسة مجمع المدارس خلف الجراج العام رقم 24

- لجنة مدرسة الادريسي الاعدادية بالهانوفيل رقم 9