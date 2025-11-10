قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سيراتو ولوجان.. تركب عربية إيه مستعملة في 2025

تركب عربيه ايه مستعملة في 2025
تركب عربيه ايه مستعملة في 2025
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فيات بونتو، وشيفروليه لانوس، وكيا سيراتو، وسكودا أوكتافيا، ورينو لوجان .

فيات بونتو موديل 2009

تستمد سيارة فيات بونتو موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 115 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات بونتو موديل 2009

سعر سيارة فيات بونتو موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه لانوس 2014

تحصل سيارة شيفروليه لانوس 2014 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه لانوس 2014

يبلغ سعر سيارة شيفروليه لانوس 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا سيراتو موديل 2007

تمكنت سيارة كيا سيراتو موديل 2007 من قطع مسافة 230 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا سيراتو موديل 2007

تأتى سيارة كيا سيراتو موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا أوكتافيا موديل 1998

تنقل قوة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا أوكتافيا موديل 1998

يبلغ سعر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2011

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2011 باللون النبيتي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 111 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2011

يصل سعر سيارة رينو لوجان موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

