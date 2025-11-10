سيراتو ولوجان.. تركب عربية إيه مستعملة في 2025

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فيات بونتو، وشيفروليه لانوس، وكيا سيراتو، وسكودا أوكتافيا، ورينو لوجان .

تستمد سيارة فيات بونتو موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 115 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة فيات بونتو موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تحصل سيارة شيفروليه لانوس 2014 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة شيفروليه لانوس 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة كيا سيراتو موديل 2007 من قطع مسافة 230 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة كيا سيراتو موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تنقل قوة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2011 باللون النبيتي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 111 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة رينو لوجان موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .