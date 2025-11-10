قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب: العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي نموذج للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة
إقبال كثيف من المواطنين بمدرسة الجيزة القومية.. صور
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
محافظات

محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات النواب بالمراغة وطما

محافظ سوهاج يتابع سير العملية الانتخابية
محافظ سوهاج يتابع سير العملية الانتخابية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مع بداية إنطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، سير انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تفقد عددًا من اللجان الفرعية بمراكز سوهاج والمراغة وطما، للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية، وتوفير كافة التسهيلات للمشاركين من قضاة ومشرفين وناخبين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بحي غرب سوهاج، ثم تفقد لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الأزهري بشارع أسيوط سوهاج بحي شرق سوهاج.

محافظة سوهاج

ثم تفقد لجنتي مدرسة المراغة الثانوية بنات، واختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة طما الثانوية بنات.

واطمأن المحافظ خلال الجولة من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توافر كافة الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون بين الجهات المعنية.

وأكد "سراج" على استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، مشيدًا بالروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء سوهاج وحرصهم على المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الانتخابي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج الانتخابات لجان الانتخابات انتخابات النواب

