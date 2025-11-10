محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات النواب بالمراغة وطما

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مع بداية إنطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، سير انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تفقد عددًا من اللجان الفرعية بمراكز سوهاج والمراغة وطما، للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية، وتوفير كافة التسهيلات للمشاركين من قضاة ومشرفين وناخبين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بحي غرب سوهاج، ثم تفقد لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الأزهري بشارع أسيوط سوهاج بحي شرق سوهاج.

محافظة سوهاج

ثم تفقد لجنتي مدرسة المراغة الثانوية بنات، واختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة طما الثانوية بنات.

واطمأن المحافظ خلال الجولة من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توافر كافة الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون بين الجهات المعنية.

وأكد "سراج" على استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، مشيدًا بالروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء سوهاج وحرصهم على المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الانتخابي.