محافظ المنوفية يطمئن على مصابي حريق مصنع السادات ويشدد على رفع درجة الطوارئ

حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عقب نشوب حريق مصنع بيور كيم للكيماويات بمدينة السادات ، بالتوجه فورا إلى مستشفى السادات العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم ، بحضور وكيل وزارة الصحة ،رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات .

حيث اطمئن محافظ المنوفية على الحالة العامة للمصابين واتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة بشأنهم ، مشدداً برفع درجة الطوارئ وتسخير كافة الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات حتى تماثلهم للشفاء العاجل، وأكد أنه سيتابع بنفسه تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم لكل الحالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم والمتابعة الدورية والمستمرة لهم علي مدار الساعة.

حيث قدم محافظ المنوفية خالص تعازيه ومواساته لأسرة المتوفى داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين .

وأكد محافظ المنوفية أنه فور ورود البلاغ توجه فوراً لموقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً بالسادات ، ووجه وكيل وزارة الصحة بالتوجه لمستشفى السادات العام ورفع درجة الطوارئ وتقديم الرعاية الطبية الشاملة للمصابين .