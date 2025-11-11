ريلمي تعلن موعد إطلاق هاتف المواصفات الخارقة Realme GT 8 Pro عالميا

أُعلن عن هاتف Realme GT 8 Pro لأول مرة في بداية هذا الشهر . والآن، طُرح الجهاز رسميًا للبيع في الصين. يجمع هذا الإصدار الخاص بين أحدث عتاد Realme وتصميم مستوحى من سيارات الفورمولا 1،يأتي الهاتف بإصدار واحد مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، وهو مصمم للمستخدمين الذين يُقدّرون الأداء والفخامة في آنٍ واحد.

مواصفات هاتف Realme GT 8 Pro

يعمل هاتف Realme GT 8 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، ويدعمه معالج الشاشة R1، مما يضمن أداءً سلسًا وإدارة حرارية فعّالة.

يتميز بشاشة AMOLED بدقة 2K مقاس 6.79 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 7000 شمعة.

تدعم البطارية سعة 7000 مللي أمبير/ساعة الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط واللاسلكي بقوة 50 واط، مما يضمن سرعة شحن فائقة.

ميزات هاتف Realme GT 8 Pro

يتضمن نظام الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة تليفوتوغرافي بدقة 200 ميجابكسل، طُوّرت بالتعاون مع شركة Ricoh GR. يدعم النظام تقريب بصري 10x، وتقريب رقمي 120x، وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

تم تسعير هاتف Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition بمبلغ 5499 يوان (~ 770 دولارًا أمريكيًا) للإصدار الوحيد بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت ويقدم تجربة رائدة متميزة مستوحاة من روح Formula 1.