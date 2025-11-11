قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حدادا على الليثي.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله الفنية 3 أيام
تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة
أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي
حكم تأخير صلاة العشاء قبل الفجر بساعة؟.. هذا آخر وقتها بدون إثم
الأنبا باخوم يختتم الموسم الثالث من تكوين الشباب الكاثوليكي ويلتقي مدير إدارة التخطيط
زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025
مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟
5 سنن عند سماع الأذان ترفعك عند الله درجات.. لا تفوتها
مينفعش المشروع يتهد.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر
زين الدين زيدان يقترب من العودة إلى التدريب
كيف كان النبي يبدأ يومه؟.. 3 أدعية داوم عليها الرسول
الإعلام الدولي: انتخابات مجلس النواب تجرى وسط شعور وطني جارف بالفخر
تكنولوجيا وسيارات

ريلمي تعلن موعد إطلاق هاتف المواصفات الخارقة Realme GT 8 Pro عالميا

هاتف Realme GT 8 Pro
هاتف Realme GT 8 Pro
لمياء الياسين

أُعلن عن هاتف Realme GT 8 Pro  لأول مرة في بداية هذا الشهر . والآن، طُرح الجهاز رسميًا للبيع في الصين. يجمع هذا الإصدار الخاص بين أحدث عتاد Realme وتصميم مستوحى من سيارات الفورمولا 1،يأتي الهاتف بإصدار واحد مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، وهو مصمم للمستخدمين الذين يُقدّرون الأداء والفخامة في آنٍ واحد.

مواصفات هاتف Realme GT 8 Pro 

يعمل هاتف Realme GT 8  بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، ويدعمه معالج الشاشة R1، مما يضمن أداءً سلسًا وإدارة حرارية فعّالة. 

يتميز بشاشة AMOLED بدقة 2K مقاس 6.79 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 7000 شمعة. 

تدعم البطارية سعة 7000 مللي أمبير/ساعة الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط واللاسلكي بقوة 50 واط، مما يضمن سرعة شحن فائقة.

ميزات هاتف Realme GT 8 Pro 

يتضمن نظام الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة تليفوتوغرافي بدقة 200 ميجابكسل، طُوّرت بالتعاون مع شركة Ricoh GR. يدعم النظام تقريب بصري 10x، وتقريب رقمي 120x، وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية.
تم تسعير هاتف Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition بمبلغ 5499 يوان (~ 770 دولارًا أمريكيًا) للإصدار الوحيد بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت ويقدم تجربة رائدة متميزة مستوحاة من روح Formula 1.

هاتف Realme GT 8 Pro ذاكرة وصول عشوائي سعة تخزين الشحن السريع الشحن السريع السلكي

