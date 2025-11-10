ميليسا فيلمنج: مقاطع الفيديو التي ربطت حماس بالأمم المتحدة "كاذبة"

تحدثت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن رأيها في دور وسائل مواقع التواصل الاجتماعي خلال حرب قطاع غزة، وما إذا كانت قد لاحظت أي توجهات سياسية في هذا السياق.

وقالت "فيلمنج"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لقد كان الأمر فظيعا.. كانت هناك الكثير من المقاطع المزيفة التي تحاول ترويج روايات كاذبة حول حرب غزة مثل الادعاء بأن الأسواق مليئة بالخضروات أو ربط حركة حماس بالأمم المتحدة".

وتابعت: "لقد خضنا معركة معلومات طويلة، وللأسف جرى استخدام الذكاء الاصطناعي أحيانا في إنتاج محتوى زائف وأحيانا في نشره بسرعة خارقة.. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصنع حسابات وهمية وأن يتسلل إلى صفحات الناس ويستهدفهم بسهولة، وكلفته أقل بكثير مما كان عليه سابقا، لذلك كان الأمر صعبا للغاية".

وأوضحت، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم كسلاح، ومن ثم، يجب التركيز جيدا، مشيرة، إلى أن إسرائيل استخدمت كل أداة رقمية ممكنة لتوسيع روايتها حول العالم.