عصام هلال يدلي بصوته في الحوامدية: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة دعم للدولة

أدلى النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمسقط رأسه بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.



وأكد «هلال» عقب الإدلاء بصوته أن الانتخابات البرلمانية تمثل استحقاقًا ديمقراطيًا مهمًا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن المشاركة الإيجابية من المواطنين واجب وطني ورسالة دعم للدولة ومؤسساتها.



ودعا الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن جميع الناخبين إلى النزول بكثافة إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن صوت كل مواطن يصنع الفارق ويعبر عن وعي الشعب المصري وحرصه على مستقبل الوطن.



وأكد النائب عصام هلال عفيفي أن مجلس النواب القادم يتحمل مسؤولية كبيرة في دعم مسيرة الدولة التشريعية والرقابية، ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط التنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن اختيار المرشحين الأكفأ والأقدر على تحمل هذه المسؤولية هو الضمان الحقيقي لتحقيق تطلعات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة الإصلاح والبناء في كافة المجالات.