فيلمنج: نحاول مساعدة مصر في استجابتها لنحو 800 ألف لاجئ سوداني

قالت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ فرق الأمم المتحدة موجودة داخل وحول الفاشر، حيث جرى إرسال قوافل غذائية على فترات، لكن الأمر بالغ الخطورة.

وأضافت " ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كل ما يمكننا فعله هو أن الأمم المتحدة موجودة

على الأرض في السودان، ويخاطر العاملون فيها بحياتهم من أجل مساعدة الناس، إنه وضع بائس، ونحن موجودون في الدول المجاورة، بما في ذلك مصر".

وتابعت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ان : "نحاول مساعدة مصر في استجابتها لما يقرب من 800 ألف لاجئ سوداني"، وتطرقت إلى رؤية الأمم المتحدة دور مصر الداعم والمحوري في الشرق الأوسط، مؤكدة، أنّه دور أساسي تماما، سواء من خلال استخدامها نفوذها السياسي للمطالبة بإنهاء الحرب أو تضامنها مع الأشخاص الفارين والمتألمين.

وأردفت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ان : "لقد كان دورها حاسما للغاية، والأمم المتحدة في حد ذاتها لا يمكنها أن تفعل الكثير، فنحن نعرض الوساطة ونعرض أن نكون طرفا في اتفاقات السلام، لكن غالبا ما تكون الدول الأعضاء ذات النفوذ هي صاحبة الكلمة العليا.. ومصر بالتأكيد واحدة من الدول ذات النفوذ الكبير في هذه المنطقة".