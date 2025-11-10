قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
توك شو

فيلمنج: نحاول مساعدة مصر في استجابتها لنحو 800 ألف لاجئ سوداني

فيلمنج
فيلمنج
عادل نصار

قالت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ فرق الأمم المتحدة موجودة داخل وحول الفاشر، حيث جرى إرسال قوافل غذائية على فترات، لكن الأمر بالغ الخطورة.

وأضافت " ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كل ما يمكننا فعله هو أن الأمم المتحدة موجودة 
على الأرض في السودان، ويخاطر العاملون فيها بحياتهم من أجل مساعدة الناس، إنه وضع بائس، ونحن موجودون في الدول المجاورة، بما في ذلك مصر".

وتابعت  ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ان : "نحاول مساعدة مصر في استجابتها لما يقرب من 800 ألف لاجئ سوداني"، وتطرقت إلى رؤية الأمم المتحدة دور مصر الداعم والمحوري في الشرق الأوسط، مؤكدة، أنّه دور أساسي تماما، سواء من خلال استخدامها نفوذها السياسي للمطالبة بإنهاء الحرب أو تضامنها مع الأشخاص الفارين والمتألمين.

وأردفت  ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ان : "لقد كان دورها حاسما للغاية، والأمم المتحدة في حد ذاتها لا يمكنها أن تفعل الكثير، فنحن نعرض الوساطة ونعرض أن نكون طرفا في اتفاقات السلام، لكن غالبا ما تكون الدول الأعضاء ذات النفوذ هي صاحبة الكلمة العليا.. ومصر بالتأكيد واحدة من الدول ذات النفوذ الكبير في هذه المنطقة".

فيلمنج الأمم المتحدة الفاشر قوافل غذائية

