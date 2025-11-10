ميليسا فيلمنج: الأمم المتحدة تواجه خفضا لميزانيتها من الولايات المتحدة ودول أوروبية

قالت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ سوريا تحتاج إلى المساعدة لتنجح، مشيرة، إلى أن الأمم المتحدة لديها حضور كبير هناك، لكنها تواجه تخفيضات ضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن العديد من الدول الأوروبية، وهذا يحدث في أماكن مثل سوريا.

وأضافت "فيلمنج"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نقول إننا يجب عليها كمجتمع دولي أن نستثمر بقوة حتى يتمكن اللاجئون الذين يريد الكثير منهم العودة إلى وطنهم، فمعظم اللاجئين يريدون العودة، لكن إن لم يكن هناك ما يعودون إليه، ربما يوجد الأمان الآن، لكن لا يوجد منزل يعيشون فيه، ولا مدارس لأطفالهم، ولا رعاية طبية يحتاجون إليها".

وتابعت: "لذلك، علينا بناء هذه البنية التحتية حتى نضمن نجاح هذه المرحلة الانتقالية.. نحن لا نحتاج إلى حرب أخرى في سوريا، بل إلى مستقبل سلمي ومزدهر لسوريا ولشعبها ولكل لاجئيها الذين عاشوا في المنفى لفترة طويلة جدًا.. الكثير منهم اندمجوا بنجاح ولن يعودوا، ويساهمون في أوطانهم الجديدة ومجتمعاتهم الجديدة، لكن كثيرين يتوقون إلى العودة".