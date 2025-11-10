وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: شاهدت تغطية افتتاح المتحف الكبير وسأزوره

تحدثت ميليسا فليمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن إمكانية دعم الأمم المتحدة لبنان في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، قائلة: "لدينا هناك بعثة لحفظ السلام، كما أن لدينا فريقًا كبيرًا، ونقوم بالكثير من الوساطات والجهود الدبلوماسية ونحن نريد حقًا أن يحصل لبنان الآن على فرصة لإعادة البناء".

وأضافت "ميليسا فليمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لقد تلقى ضربات كثيرة، من الانفجار المروع في مرفأه إلى الصدمات الاقتصادية، وفوق ذلك، استضافته نسبة كبيرة من اللاجئين قياسًا بعدد سكانه"، مشيرةً، إلى أن هذا الوضع شكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد اللبناني، ولذلك يحتاج لبنان إلى فرصة للتعافي وفرصة لإعادة البناء وفرصة ليعود ذلك البلد المستقر في الشرق الأوسط الذي نحتاج إليه جميعًا.

وتطرقت ميليسا فليمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى متابعة منصات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام حول العالم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ورأيها وانطباعها عن هذا الحدث التاريخي وعن التغطية الإعلامية له، قائلة، إنها شاهدت التغطية عندما كانت في الولايات المتحدة وكانت رائعة حقًا على قناة بي بي سي.

وواصلت ميليسا فليمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أنها تلقت في ألمانيا الكثير من الرسائل من أصدقائها يقولون: "أأنتِ ذاهبة إلى القاهرة؟ يا لكِ من محظوظة! هل ستزورين المتحف المصري الكبير؟" فقلت: "نعم"، مواصلة: "لذا، لا يمكنني التعليق على المتحف بعد، لأنني سأزوره".

وأردفت: "أنا متحمسة جدًا لذلك، وأعتقد أن هذا الحدث المتعلق بالتراث الثقافي والتاريخي سيعيد إحياء الحماس للتعرف على تاريخ مصر المذهل، وسيجذب بالتأكيد عددًا كبيرًا من السياح إلى مصر، وأتطلع بشغف إلى ذلك، كما أود أن أهنئ مصر على تعيين رئيس جديد مصري لمنظمة اليونسكو، فهو شخص يمتلك خلفية ثرية في مجال التراث الثقافي المصري، ويكن تقديرًا عميقًا للثقافة في جميع أنحاء العالم".