قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات عن إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني: نحتاج تعديل تشريعي
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: شاهدت تغطية افتتاح المتحف الكبير وسأزوره

ميليسا فليمنج
ميليسا فليمنج
عادل نصار

تحدثت ميليسا فليمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن إمكانية دعم الأمم المتحدة لبنان في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، قائلة: "لدينا هناك بعثة لحفظ السلام، كما أن لدينا فريقًا كبيرًا، ونقوم بالكثير من الوساطات والجهود الدبلوماسية ونحن نريد حقًا أن يحصل لبنان الآن على فرصة لإعادة البناء".

وأضافت "ميليسا فليمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لقد تلقى ضربات كثيرة، من الانفجار المروع في مرفأه إلى الصدمات الاقتصادية، وفوق ذلك، استضافته نسبة كبيرة من اللاجئين قياسًا بعدد سكانه"، مشيرةً، إلى أن هذا الوضع شكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد اللبناني، ولذلك يحتاج لبنان إلى فرصة للتعافي وفرصة لإعادة البناء وفرصة ليعود ذلك البلد المستقر في الشرق الأوسط الذي نحتاج إليه جميعًا.

وتطرقت ميليسا فليمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى متابعة منصات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام حول العالم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ورأيها وانطباعها عن هذا الحدث التاريخي وعن التغطية الإعلامية له، قائلة، إنها شاهدت التغطية عندما كانت في الولايات المتحدة وكانت رائعة حقًا على قناة بي بي سي.

وواصلت ميليسا فليمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أنها تلقت في ألمانيا الكثير من الرسائل من أصدقائها يقولون: "أأنتِ ذاهبة إلى القاهرة؟ يا لكِ من محظوظة! هل ستزورين المتحف المصري الكبير؟" فقلت: "نعم"، مواصلة: "لذا، لا يمكنني التعليق على المتحف بعد، لأنني سأزوره".

وأردفت: "أنا متحمسة جدًا لذلك، وأعتقد أن هذا الحدث المتعلق بالتراث الثقافي والتاريخي سيعيد إحياء الحماس للتعرف على تاريخ مصر المذهل، وسيجذب بالتأكيد عددًا كبيرًا من السياح إلى مصر، وأتطلع بشغف إلى ذلك، كما أود أن أهنئ مصر على تعيين رئيس جديد مصري لمنظمة اليونسكو، فهو شخص يمتلك خلفية ثرية في مجال التراث الثقافي المصري، ويكن تقديرًا عميقًا للثقافة في جميع أنحاء العالم".

حفظ السلام الجهود الدبلوماسية القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

الناخبون أمام اللجنة

الشباب يتصدرون مشهد انتخابات النواب بعد فترة الراحة بالدقي

الناخبون أمام اللجنة

مواطنون يرفعون علامة النصر أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس بالدقي

محافظ الجيزة

للاطمئنان على سير الانتخابات.. محافظ الجيزة يتفقد مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي

بالصور

تسريب صور سيارة بنتلي السيدان الجديدة.. كسرت كل القواعد

بنتلي
بنتلي
بنتلي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد