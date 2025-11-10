وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: ما زلنا ننتج صحافة دقيقة وموثوقة لكنها لا تصل للناس

أجابت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، على سؤال الإعلامية مارينا المصري: "رأيتك تتحدثين حول الإعلام، ومن يقود في ظل الأزمات والحروب .. الذكاء الاصطناعي، وسائل التواصل، والإعلام.. فمن سيقود حتى عام 2030 من وجهة نظرك؟".

وقالت "ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "للأسف، الأمر غير واضح تماما، لأن هناك منافسة شديدة حول من يكون السرد أو الرواية الإعلامية، فليس بالضرورة مَن، بل أي منصة أو قناة تدفع بهذه الرواية، وأعتقد أننا ما زلنا نقوم بعمل جيد في إنتاج صحافة ممتازة قائمة على الدقة والحقائق والمصداقية، لكنها لم تعد تصل إلى الناس كما كانت مِن قبل، لأن من يتحكمون في الخوارزميات يتحكمون في جذب النقرات عبر الإثارة والمبالغة وإثارة الغضب، وليس عبر الحقائق للأسف".

وسألتها الإعلامية مارينا المصري "وكيف تتعاملون مع هذه التحديات؟"، وأجابت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة، أن فريقها بالأمم المتحدة فخور بوضع مبادئ الأمم المتحدة العالمية لنزاهة المعلومات، وهي بمثابة خريطة طريق معاكسة تماما لما نراه اليوم، إنها من أجل نظام معلوماتي صحي يتحمل فيه كل طرف مسؤوليته في جعل المعلومات الدقيقة والموثوقة هي المصدر السائد.