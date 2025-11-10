فيلمنج: الولايات المتحدة أكبر الداعمين لمفوضية اللاجئين لكنها قلصت ميزانيتها

تحدثت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن رؤيتها للخطاب الأمريكي الحالي تجاه قضايا اللاجئين، قائلة: "نحن نؤمن باتفاقية اللاجئين لعام 1951، بهذه الاتفاقية ونؤمن بأن من يفر من الحرب والاضطهاد له الحق في طلب اللجوء، وسنظل ندافع عن ذلك".

وأضافت " ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لقد كانت الولايات المتحدة طوال الفترة التي عملت فيها ضمن منظومة الأمم المتحدة ولعقود، أكبر المساهمين والداعمين للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وما زالت كذلك، لكنها قلصت الكثير، بنحو مليار دولار أقل هذا العام مقارنة بالعام الماضي".

وتابعت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن هذا يمثل ضربة كبيرة لعمليات المفوضية، حيث اضطرت إلى تقليص العديد من الخدمات في مصر أيضًا، كما أن برنامج إعادة التوطين في الولايات المتحدة، الذي كان ناجحًا جدًا، جرى تقليصه بالكامل تقريبًا.

واستدركت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ان : "لكننا نأمل أن نتمكن من عرض القضية، ولطالما كان هناك دعم من الحزبين لحماية اللاجئين في الولايات المتحدة، وأتمنى أن يعود ذلك الدعم".