عمرو يوسف: كل مشهد في السلم والثعبان صعبا.. وخناقتي مع ظافر العابدين من أقوى اللحظات

قال الفنان عمرو يوسف إن فيلمه الجديد "السلم والثعبان" يُعد من أهم وأصعب التجارب في مسيرته الفنية، مؤكدًا أن كل مشهد في العمل كان يحمل تحديًا خاصًا بالنسبة له.

وأضاف يوسف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن الفيلم، بحضور المخرج طارق العريان وأبطال العمل أسماء جلال وماجد المصري وظافر العابدين، أن الفيلم يقدم رؤية جديدة وجريئة للعلاقات الإنسانية في العصر الحديث.

وأوضح قائلاً: "كل مشهد في الفيلم كان أصعب من التاني، لكن مشهد الخناقة بيني وبين ظافر العابدين كان من أقوى المشاهد اللي صورتها في حياتي، لأنه مليان انفعال ومشاعر متشابكة."

وتابع عمرو يوسف أن الفيلم ليس مجرد قصة حب، بل هو "وصفة مهمة في العلاقات"، لأنه يناقش كيفية التعامل مع الاختلافات والمشاكل بين الشريكين بطريقة واقعية وقريبة من الجمهور.

وأشار المخرج طارق العريان خلال المؤتمر إلى أن الفيلم يقدّم معالجة جديدة تمامًا لفكرة "السلم والثعبان"، مؤكدًا أن الجمهور سيشاهد عمرو يوسف في شكل مختلف ومفاجئ.