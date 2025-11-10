تأمين اللجان الانتخابية وكل الاحتياجات اللوجستية في محافظة الوداي الجديد

رصدت هبة عصام، مراسلة إكسترا نيوز، أخر مستجدات المشهد بشأن انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الوادي الجديد، قائلة إن المواطنين يتوافدون على اللجان الانتخابية منذ فتح أبوابها في الساعة 9 صباحا.

وأضافت «عصام»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الانتخابات تسير بسهولة ويسر منذ بدء عملية الاقتراع، وتم تأمين اللجان الانتخابية ووكل الاحتياجات اللوجستية في محافظة الوداي الجديد، مشيرة إلى استمرار توافد الناخبين من مختلف الفئات العمرية.

وأكدت، على حرص الشباب على المشاركة والإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مما يعكس الوعي السياسي المتزايد لدى المواطنين وأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وأشارت، إلى أن الكتلة التصويتية لمحافظة الوداي الجديد تبلغ نحو 195 ألف ناخبا، وتضم المحافظة لجنتين أساسيتين و60 لجنة فرعية موزعة على 5 مراكز.