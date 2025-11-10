الكبير كبير.. تامر أمين يتغنى بفوز الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك

علق الإعلامي تامر أمين، على فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في السوبر المصري.

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" الكبير كبير وتقل فانلة الأهلي بيفرق "، مضيفا:" كل جمهور الأهلي قبل مباراة الزمالك كان مضايق من أداء الفريق لكن أنا قلت إن الأهلي هيكسب واداؤه هيتحسن "

وأضاف تامر أمين :" الأهلي بلاعيبته ومديره الفني الجديد ماشي في الطريق الصح ويسير في طريق الانتصارات وحصد البطولات ".

وأكمل تامر أمين:" الأهلي أبدع وأمتع في مبارتي السوبر سواء امام سيراميكا والزمالك ".

ولفت تامر أمين :" الأهلي عزف سيمفونية في مباراة الزمالك بالسوبر والأهلي كان الأجدر والأحق بالفوز بكأس السوبر "، مضيفا:" لاعبي الأهلي كان لديهم رغبة في الفوز والمدير الفني الجديد عمل انضباط وسيستم في الأهلي ".