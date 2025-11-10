قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
دعاية ملكية.. الأميرة كاميلا توثق عشقها لأسرار المتحف الكبير والنيل ..صور
موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب
توك شو

محافظ الجيزة: المحافظة استعدت بشكل كامل لانطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة
محمود محسن

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الإقبال خلال اليوم الأول من التصويت بانتخابات مجلس النواب جاء في حدود المتوسط، وسط تنظيم أمني متميز يضمن سير العملية الانتخابية بانضباط وسلاسة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية لم ترصد أي خروقات جسيمة.

وقال عادل النجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن المحافظة استعدت بشكل كامل لانطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا أن جميع المراكز والمدن والأحياء أنهت أعمالها في إعادة المظهر الجمالي والنظافة العامة، مع إزالة أي إشغالات أو عوائق أمام مقار اللجان الانتخابية.

وتابع محافظ الجيزة، أن الجيزة تضم 775 لجنة فرعية موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، تستقبل نحو 6 ملايين و650 ألف ناخب من إجمالي 10 ملايين مواطن، لهم حق التصويت في الانتخابات الحالية.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتخابات مجلس النواب اللجان الانتخابية التصويت

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

سلطنة عُمان تُشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي

سلطنة عُمان تُشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي

وزير التعليم العالي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة .. تفاصيل

الدكتور ممدوح إسماعيل

ممدوح إسماعيل عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي المهاجر والمواطن

خالد النبوي
خالد النبوي
خالد النبوي

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

