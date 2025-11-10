محافظ الجيزة: المحافظة استعدت بشكل كامل لانطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الإقبال خلال اليوم الأول من التصويت بانتخابات مجلس النواب جاء في حدود المتوسط، وسط تنظيم أمني متميز يضمن سير العملية الانتخابية بانضباط وسلاسة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية لم ترصد أي خروقات جسيمة.

وقال عادل النجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن المحافظة استعدت بشكل كامل لانطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا أن جميع المراكز والمدن والأحياء أنهت أعمالها في إعادة المظهر الجمالي والنظافة العامة، مع إزالة أي إشغالات أو عوائق أمام مقار اللجان الانتخابية.

وتابع محافظ الجيزة، أن الجيزة تضم 775 لجنة فرعية موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، تستقبل نحو 6 ملايين و650 ألف ناخب من إجمالي 10 ملايين مواطن، لهم حق التصويت في الانتخابات الحالية.