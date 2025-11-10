إقبال إيجابي على المقار واللجان الانتخابية في أسوان

قال زياد قاسم مراسل قناة القاهرة الإخبارية بمحافظة أسوان، إنّ جميع المقار الانتخابية وصناديق الاقتراع في جميع اللجان الانتخابية الموجودة هنا بالمحافظة أغلقت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ محافظة أسوان شهدت اليوم إقبالًا إيجابيًا على جميع المقار واللجان الانتخابية الموجودة بها.

وتابع: "كما شهدت كثافة في الإقبال خاصة في الساعات الأخيرة من اليوم الأول لعملية الانتخابات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المصري المرحلة الأولى في الداخل".

وواصل: "إذًا، على أية حال، أسوان لديها كتلة تصويتية تزيد على من، عن 1.1 مليون مواطن ممن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات وهذا الاستحقاق الانتخابي".

وأوضح: "ولدى المحافظة 59 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد داخل البرلمان القادم في 4 دوائر انتخابية تشمل جميع مدن وقرى ومراكز محافظة أسوان، وسيتم غدا فتح المقار الانتخابية واللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحا".