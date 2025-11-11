قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
محافظات

إقبال مبكر أمام لجان الغردقة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت مدينة الغردقة صباح اليوم الثلاثاء، ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، توافدًا ملحوظًا من الناخبين أمام لجان الاقتراع، حيث تواجد المواطنون منذ الساعات الأولى وقبل فتح اللجان، في مشهد يعكس حرص أبناء البحر الأحمر على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

تم رصد  تواجد عدد من المواطنين أمام لجنتي مدرسة محمد الطيب التجريبية ومدرسة رجاك، قبل بدء عملية التصويت في التاسعة صباحًا، في انتظار فتح الأبواب للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء يسودها الهدوء والنظام.
كما انتشرت قوات الأمن في محيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية، وتنظيم دخول الناخبين بطريقة انسيابية، مع الالتزام بالتعليمات التنظيمية التي أقرّتها الهيئة الوطنية للانتخابات.


أكدت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر انتظام سير العملية الانتخابية داخل جميع اللجان منذ اللحظة الأولى لفتحها، مع تواجد رؤساء اللجان والمشرفين لضمان تسهيل الإجراءات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأشارت الغرفة إلى أن فرق المتابعة الميدانية تقوم بجولات دورية على مدار اليوم داخل لجان الغردقة ورأس غارب وسفاجا، لرصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.


عبّر عدد من الناخبين عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أن التصويت واجب وطني، ورسالة دعم للاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف عمليات الفرز فور غلق اللجان في حضور مندوبي المرشحين وممثلي الجهات الرقابية.
 

