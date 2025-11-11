تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة يبلغ (9) سفن، وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و(600) شاحنة و(30) سيارة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر ـ في بيان اليوم ـ أن حركة الواردات بلغت (2000) طن بضائع و(184) شاحنة و(10) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(416) شاحنة و(20) سيارة، حيث غادر ميناء سفاجا ثلاث عبارات وهى أمل وAlcudia Express والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(166) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، والحسين، وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب.

