ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 6.4% بإجمالي 15.8 مليار دولار

أفادت هيئة الجمارك بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 6.4% على أساس سنوي خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، بقيمة 15.8 مليار دولار أمريكي، نتيجة لارتفاع الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والسيارات والسفن.



وأوضحت بيانات هيئة الجمارك الكورية وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، ارتفاع الواردات بنسبة 8.2% لتصل إلى 17 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.2 مليار دولار.



وتضمنت الصادرات وفقا للبيان، ارتفاع صادرات الرقائق بنسبة 17.7% على أساس سنوي لتصل إلى 3.86 مليارات دولار، وهو ما يمثل 24.4% من إجمالي الصادرات، وارتفاع صادرات السيارات بنسبة 16.2% لتصل إلى 1.54 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات السفن بنسبة 8.7% لتصل إلى 654 مليون دولار.



ومن جانب آخر، انخفضت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 14% لتصل إلى 991 مليون دولار، وتراجعت صادرات الصلب بنسبة 13.4% لتصل إلى 874 مليون دولار، بسبب تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية، فيما انخفضت شحنات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 21.1% لتصل إلى 465 مليون دولار.



وأشارت هيئة الجمارك بكوريا الجنوبية، إلى زيادة الصادرات إلى الصين بنسبة 11.9% لتصل إلى 3.7 مليارات دولار، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 11.6% لتصل إلى 2.6 مليار دولار، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% لتصل إلى 1.4 مليار دولار، فيما انخفضت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 11.5% لتصل إلى 1.5 مليار دولار، وإلى اليابان بنسبة 11.9% لتصل إلى 655 مليون دولار.



وأكدن أن الصادرات نمت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 3.6% عن العام السابق، لتصل إلى 59.57 مليار دولار على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات، مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي.