قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اصطفاف المواطنين في طابور للرجال وآخر للسيدات أمام لجان الاقتراع بالجيزة
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 6.4% بإجمالي 15.8 مليار دولار

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 6.4% بإجمالي 15.8 مليار دولار
ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 6.4% بإجمالي 15.8 مليار دولار
أ ش أ

 أفادت هيئة الجمارك بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 6.4% على أساس سنوي خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، بقيمة 15.8 مليار دولار أمريكي، نتيجة لارتفاع الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والسيارات والسفن.


وأوضحت بيانات هيئة الجمارك الكورية وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، ارتفاع الواردات بنسبة 8.2% لتصل إلى 17 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.2 مليار دولار.


وتضمنت الصادرات وفقا للبيان، ارتفاع صادرات الرقائق بنسبة 17.7% على أساس سنوي لتصل إلى 3.86 مليارات دولار، وهو ما يمثل 24.4% من إجمالي الصادرات، وارتفاع صادرات السيارات بنسبة 16.2% لتصل إلى 1.54 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات السفن بنسبة 8.7% لتصل إلى 654 مليون دولار.


ومن جانب آخر، انخفضت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 14% لتصل إلى 991 مليون دولار، وتراجعت صادرات الصلب بنسبة 13.4% لتصل إلى 874 مليون دولار، بسبب تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية، فيما انخفضت شحنات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 21.1% لتصل إلى 465 مليون دولار.


وأشارت هيئة الجمارك بكوريا الجنوبية، إلى زيادة الصادرات إلى الصين بنسبة 11.9% لتصل إلى 3.7 مليارات دولار، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 11.6% لتصل إلى 2.6 مليار دولار، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% لتصل إلى 1.4 مليار دولار، فيما انخفضت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 11.5% لتصل إلى 1.5 مليار دولار، وإلى اليابان بنسبة 11.9% لتصل إلى 655 مليون دولار.


وأكدن أن الصادرات نمت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 3.6% عن العام السابق، لتصل إلى 59.57 مليار دولار على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات، مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي.

هيئة الجمارك بكوريا الجنوبية ارتفاع الصادرات ارتفاع الطلب العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته برفقة والدته

موجها رسالة عاطفية وسياسية.. رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته برفقة والدته |شاهد

الرئيس العراقي

مطالبا شعبه بالمشاركة.. رئيس العراق: الاقتراع "الطريق الوحيد" لتصحيح الأخطاء

رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب

رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد