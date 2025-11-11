فرق التفتيش العمالي بالإسماعيلية تشدد الرقابة لضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال

واصلت فرق التفتيش العمالي تنفيذ حملاتها الميدانية لضبط سوق العمل وتنظيمه، وحماية حقوق العمال بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك حسب توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وضمن جهود مديرية العمل الهادفة لضمان بيئة عمل آمنة ومنضبطة.

وفي هذا الإطار نفذت فرق التفتيش حملاتها داخل مدينة المستقبل، حيث شملت المرور على عدد من المطاعم والمحال التجارية والأنشطة الخدمية المختلفة، لمتابعة أوضاع العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأكد الدكتور أيمن شعبان، مدير المديرية، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توافر عقود عمل قانونية تضمن الحقوق والواجبات بين طرفي علاقة العمل، لضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة.