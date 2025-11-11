محافظ الإسماعيلية يتفقد شارع السلطان حسين ويشدد على الالتزام بالنظافة والانضباط

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، شارع السلطان حسين، أحد أهم الشوارع التجارية بالمحافظة، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى النظافة والانضباط بالشارع الإسماعيلي.

وخلال الجولة، وجَّه "أكرم" الشكر لأصحاب المحال الملتزمين بنظافة واجهاتهم ومحيطهم، مشيدًا بروح التعاون والمسؤولية لديهم، ومؤكدًا أن نظافة الشارع تعكس وعي المجتمع وحضارته.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة استمرار حملات النظافة اليومية والمتابعة الميدانية الدقيقة، وإلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة أمامها والتنسيق مع حي أول بشأن أوقات رفع المخلفات أولًا بأول.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية، أمير عبد الله رئيس حي أول، ومباحث قسم أول والجهات المعنية، بمتابعة حركة الدراجات البخارية غير المرخصة، وغلق فتحات قسم أول القديم ؛ حفاظًا على المظهر العام، إلى جانب رفع المتسولين من الشوارع الرئيسية.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية، ومتابعة أي شكاوى ميدانيًا لضمان سرعة الاستجابة.

واختتم المحافظ جولته، بالتأكيد على أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة هما السبيل للحفاظ على ما يتم في ملف النظافة والتجميل، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية تستحق أن تظل مدينة نظيفة وجميلة تليق بتاريخها ومكانتها.