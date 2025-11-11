قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال إزالة عقار بمنطقة البهتيني بحي أول بدون ترخيص

أعمال الإزالة
أعمال الإزالة
الإسماعيلية انجي هيبة

وجه اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعدي والبناء المخالف والحفاظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

في هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة لعقار مكون من أرضي ودورين بدون ترخيص بمنطقة البهتيني التابعة لحي أول، حيث تم بناء ذلك العقار عقب صدور قانون التصالح.

وتم رفض ملف التصالح المقدم من صاحب العقار مع صدور قرار بالإزالة للعقار المذكور.

وأكد محافظ الإسماعيلية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها فورًا، مشددًا على استمرار أعمال رصد الأبنية المخالفة والعمل على إزالتها فورًا.

ودعا أكرم المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الوحدة المحلية للتأكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم، مشددًا على الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

