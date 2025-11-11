السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يتفقد الشارع التجاري ومنطقة التمليك بحي ثالث مدينة الإسماعيلية

تفقد المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ميدانيًّا، الشارع التجاري ومنطقة التمليك بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية، حسب توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وخلال جولته، تابع السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية مستوى النظافة العامة، التعامل مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، وكذلك مستوى الإنارة العامة.

ووجَّه السكرتير العام، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، مع فتح طريق الخدمات بالشارع التجاري، وتطبيق غرامات على المخالفين، مع التأكيد على حق المواطنين في رصيف آمن، بالإضافة إلى الحزم مع معوقي السيولة المرورية بالشارع سواء باستخدام حواجز صناعية أمام محالهم أو باستغلال الرصيف في عرض بضائعهم وكذلك مرتادي الشارع الذين يقومون بالركن المخالف.

رافق السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية خلال جولته، اللواء إبراهيم أنور عبدالخالق رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية.