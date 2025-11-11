قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك يؤيد استمرار عبد الرؤوف مؤقتًا وحسم مصيره بعد 3 مباريات

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف
ملك موسى

قال مصدر بنادي الزمالك إن إدارة الكرة تؤيد استمرار  أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في منصبه خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن هناك اقتناعا بفكر أحمد عبد الرؤوف، خاصة أن الزمالك سيخوض 3 مباريات فقط قبل فترة توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب بأمم أفريقيا.

وشدد المصدر على أن نتائج عبد الرؤوف في المباريات المقبلة أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالكونفدرالية وسموحة بالدوري ستحسم مصير استمرار المدرب مع الفريق من عدمه قبل فترة التوقف.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع مدرب أجنبي.

كان هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، أكد أنه سيتم عقد جلسة بين الإدارة وجون إدوارد، المدير الرياضي، لحسم موقف الجهاز الفني لفريق الكرة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

في سياق متصل، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم الجمعة المقبل.

ووصلت بعثة الفريق إلى القاهرة مساء أمس، الاثنين، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

ويستعد الزمالك للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويعقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي، خلال الساعات المقبلة، بعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم من الإمارات عقب خسارة لقب السوبر المحلي.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الحديث عن ملف فريق كرة القدم، ومعرفة أسباب خسارة الفريق للقب السوبر المحلي.

وأوضح مصدر بالزمالك أنه سيتم  تقييم الصفقات التي تعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية، ومناقشة ملف الصفقات الشتوية التي يحتاجها الفريق لتدعيم صفوفه.

الزمالك احمد عبد الرؤوف السوبر المحلي

