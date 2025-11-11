قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاملات الخدمات الإدارية يشاركن بكثافة في انتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب 2025
الديب أبوعلي

واصلت غرفة العمليات الرئيسية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، وذلك لليوم الثانى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتى تجرى فعالياتها في 14 محافظة، متابعة سير العملية الانتخابية والاستمرار فى حشد جموع الطبقة العاملة بصفة عامة والعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية مع شقيقاتها المنبثقة جودة التسهيلات التي يحصل عليها الناخب بدءا من وصوله لمقار لجنته الانتخابية حتى الانتهاء من الانتهاء من اداء رسالته الانتخابية الوطنية.

وسجلت وحدة رصد الانتخابات بالنقابة العامة وعي الحضور القوي للسيدات بشكل عام وعاملات الخدمات الإدارية والاجتماعية على وجه الخصوص، ليأكدن مشاركتهن فى كافة الاستحقاقات السياسية ودورهن العظيم فى تلبية نداء الوطن عند كل الظروف.  

وأكد مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية لهيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة وعضو مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية مشاركة كبار السن والمعاقين في فعاليات الانتخابات.

وتبارى جمهور الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية في تقديم وتوفير اوجه الخدمات لهم بدءا من توفير الكراسي المتحركة ووسائل المساعدة الأخرى.

تابع أن اللواء محمد الضبيعي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل الجيزة، أصدر حزمة قرارات تفعالية مع أجواء الانتخابات من شأنها تقديم التيسرات للعاملين بالديوان العام للهيئة والجراجات وقطاعات النظافة والتجميل، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بنظام التناوب حتى يتثنى لهم جميعا المشاركة في عرس الجمهورية الجديدة.

