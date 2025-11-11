تنوع الكتلة التصويتية .. الائتلاف المصري: مشاركة مستقرة وتزايد ملحوظ بانتخابات النواب

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، لليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، استمرار معدلات المشاركة المستقرة مع تزايد ملحوظ في فترة منتصف اليوم ومؤشرات على تنوّع الكتلة التصويتية في حالة من الانتظام والانضباط داخل اللجان الانتخابية في المحافظات المشمولة بتلك المرحلة.

وأشارت فرق المتابعة إلى أن الناخبين بدأوا في العودة التدريجية إلى اللجان بعد فترة هدوء ظهيرة اليوم، خاصة في محافظات المنيا، الأقصر، قنا، سوهاج، وبني سويف، حيث سجلت اللجان الريفية نشاطًا متجددًا مقارنة بساعات الصباح.

وفي محافظة الأقصر، رُصد حضور متزايد في لجان مدارس القرنة والطود والأقصر الثانوية بنين، مع تحركات محدودة لمندوبي مرشحين في محيط اللجان لتوجيه الناخبين بشكل غير مباشر، من خلال تذكيرهم برموز المرشحين أو شعارات الأحزاب.

أما في قنا، فقد لوحظت مظاهر رمزية للدعاية في محيط بعض اللجان، تمثلت في ارتداء ملابس تحمل رموزًا انتخابية أو توزيع مشروبات قرب أبواب المدارس، دون أن تصل لمستوى التأثير الممنوع قانونًا.

وفي سوهاج والمنيا، لوحظ انخفاض مستوى الدعاية داخل المقار تمامًا، لكن في المقابل ظهرت مجموعات شبابية صغيرة تقوم بتيسير حركة كبار السن ونقلهم من وإلى مقار الاقتراع.

أما في محافظتي بني سويف والبحيرة، فقد تميزت الفترة من الواحدة إلى الثانية ظهرًا بزيادة تدريجية في أعداد الناخبين القادمين فرادى، دون مظاهر حشد منظم. كما لوحظت زيادة نسبية في مشاركة النساء.

المنيا:

• اللجنة رقم 4 – مدرسة سيسكو الجديدة للتعليم الأساسي – عزبة سيسكو،

• اللجنة رقم 5 – مدرسة نزلة البدرمان الإعدادية المشتركة – نزلة البدرمان،

• اللجنة رقم 6 – مدرسة نزلة البدرمان الإعدادية المشتركة – نزلة البدرمان،

• اللجنة رقم 7 – مدرسة عبد السلام توني علي – قرية طوخ،

• اللجنة رقم 8 – مدرسة أسامة بن زيد الإعدادية – قرية كفر خزام الشرقية،

• اللجنة رقم 9 – مدرسة الحاج قنديل ٢ الابتدائية – قرية الحاج قنديل،

الأقصر:

• اللجنة رقم 33 – مدرسة طيبة للتعليم الأساسي – شارع معبد الكرنك بجوار الرقابة الإدارية،

• اللجنة رقم 34 – مدرسة نجع الخطباء الابتدائية المشتركة – نجع الخطباء القباحي الغربي،

• اللجنة رقم 35 – مدرسة القباحي غربي الإعدادية المشتركة – قرية القباحي الغربي،

• اللجنة رقم 36 – مدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة – نجع الزناقطة،

• اللجنة رقم 37 – مدرسة الأقصر الإعدادية الثانوية بنات – ميدان صلاح الدين بالأقصر،

• اللجنة رقم 38 – مدرسة التربية الفكرية الخاصة – الكرنك القديم بالأقصر،

• اللجنة رقم 39 – مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين – شارع خالد بن الوليد،

قنا:

• اللجنة رقم 73 – مدرسة السادات الابتدائية المشتركة – بندر قنا،

• اللجنة رقم 74 – مدرسة الفيصل الابتدائية المشتركة – بندر قنا،

• اللجنة رقم 75 – مدرسة الشهيد أحمد عبد الفتاح جمعة الابتدائية – بندر قنا،

• اللجنة رقم 76 – معهد الحميدات الابتدائي الأزهري – بندر قنا،

• اللجنة رقم 77 – معهد الحميدات الابتدائي الأزهري – بندر قنا،

• اللجنة رقم 78 – مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات – مدينة قنا،

• اللجنة رقم 1 – المدرسة الثانوية الفنية التجارية للبنات – نجع حمادي،

• اللجنة رقم 2 – مدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية – نجع حمادي،

سوهاج:

• اللجنة رقم 62 – مدرسة الطود والقلعاية الإعدادية – جزيرة أولاد حمزة نجع القلعاية،

• اللجنة رقم 63 – مجلس مدينة جرجا – شارع فائق ببندر جرجا،

• اللجنة رقم 64 – مدرسة النهضة الابتدائية – شارع سعد زغلول ببندر جرجا،

• اللجنة رقم 65 – مدرسة النهضة الابتدائية – شارع سعد زغلول ببندر جرجا،

• اللجنة رقم 66 – مدرسة السيدة زينب الابتدائية – شارع المستشفى العام بمدينة جرجا،

• اللجنة رقم 67 – مدرسة السيدة زينب الابتدائية – شارع المستشفى العام بمدينة جرجا،

• اللجنة رقم 68 – مدرسة السيدة نفيسة الابتدائية – شارع بورسعيد ببندر جرجا،

• اللجنة رقم 69 – مدرسة البياض والقرية الابتدائية – قرية البياض والقرية ببندر جرجا،

• اللجنة رقم 70 – مدرسة رزق الله مشرقي الإعدادية – بندر جرجا،

بني سويف:

• اللجنة رقم 17 – المدرسة الابتدائية المشتركة بإدراسيا – قرية إدراسيا،

• اللجنة رقم 18 – المدرسة الابتدائية المشتركة بمنيل هاني – قرية منيل هاني،

• اللجنة رقم 19 – المدرسة الابتدائية المشتركة بقاي – قرية قاي،

• اللجنة رقم 20 – المدرسة الابتدائية المجمعة رقم 1 بمجلس قروي قاي – قرية قاي،

• اللجنة رقم 21 – المدرسة الابتدائية المشتركة أبو القاسم نصر – قرية أقاي،

• اللجنة رقم 22 – مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية – قرية منيل غيضان،

• اللجنة رقم 23 – مدرسة الشهيد أ.ح/ يحيى حسن محمد – قرية م. نعسان،

• اللجنة رقم 24 – المدرسة الإعدادية بننا – قرية ننا،

البحيرة:

• اللجنة رقم 58 – مدرسة الحديثة الإعدادية بنات – بجوار الطريق الزراعي السريع،

• اللجنة رقم 59 – مدرسة الشهيد مصطفى النجار الابتدائية – بجوار كنيسة الإيمان،

• اللجنة رقم 60 – مدرسة الشهيد مصطفى النجار الابتدائية – عزبة نظير،

• اللجنة رقم 61 – الإدارة الزراعية بكفر الدوار – مدينة كفر الدوار،

• اللجنة رقم 62 – مدرسة بردلة الابتدائية – قرية بردلة،

• اللجنة رقم 63 – مدرسة منشاة الأوقاف للتعليم الأساسي – قرية منشاة الأوقاف،

• اللجنة رقم 64 – مدرسة كفر الدوار البلد الابتدائية – بجوار مستشفى الشاملة،

• اللجنة رقم 65 – مدرسة المصنع الجديدة – شارع الحمام مساكن شركة مصر،

• اللجنة رقم 66 – مدرسة كفر الدوار الثانوية الصناعية العسكرية – شارع أحمد عرابي بجوار الحميات،

• اللجنة رقم 67 – مدرسة النهضة الحديثة بالسناهرة – شارع الرحمة بالسناهرة،

• اللجنة رقم 68 – مدرسة النهضة الحديثة بالسناهرة – شارع الرحمة بالسناهرة،

البحر الأحمر:

• لجنة رقم 23 – مديرية الطب البيطري – شارع المصالح خلف التأمين والمعاشات

• لجنة رقم 24 – النادي الاجتماعي – شارع المستشفى بجوار قرية شدوان خلف المستشفى العام

• لجنة رقم 25 – مكتب صحة الغردقة – الأحياء شمال الغردقة

• لجنة رقم 26 – مدرسة الأحياء الرسمية المتميزة للغات – شارع النصر خلف محطة أتوبيس الوجه القبلي

• لجنة رقم 27 – معهد الغردقة الأزهري الإعدادي الثانوي – شارع السلام

• لجنة رقم 28 – مدرسة السلام الابتدائية بنات – شارع الإستاد

• لجنة رقم 29 – معهد الفتيات الأزهري النموذجي الإعدادي والثانوي – شارع السلام

• لجنة رقم 30 – مدرسة الثانوية الصناعية بنات – بجوار مسجد الشاذلية