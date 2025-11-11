رئيس مياه الشرب بالجيزة يلتقي قيادات الشركة والعاملين لمتابعة سير العمل

التقى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقيادات ومديري الإدارات بالشركة لمتابعة سير العمل داخل القطاعات المختلفة، في إطار حرصه على رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مياه الشرب بالجيزة، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات، بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة وخدمة المواطنين بكفاءة عالية.

وشدد المهندس محمد حفناوي على ضرورة الاهتمام بملف تقليل الفاقد والتسرب من شبكات المياه، من خلال تنفيذ برامج الصيانة الدورية، وإحكام الشبكات، وتكثيف الجهود الميدانية لاكتشاف ومعالجة أي تسربات في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على كل نقطة مياه.

كما تابع موقف مشروعات حياة كريمة بالجيزة والتشديد على الالتزام بالجدول الزمني.

ووجّه بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والانضباط، والسلامة والصحة المهنية، ومتابعة الأداء الفني والإداري بصفة مستمرة، لضمان استدامة الخدمة وتحقيق رضا المواطنين، وضرورة الاعتماد على طرح الأعمال من خلال مناقصات عامة والحد من الاعتماد على الشراء المباشر.

