مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟
5 سنن عند سماع الأذان ترفعك عند الله درجات.. لا تفوتها
مينفعش المشروع يتهد.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر
زين الدين زيدان يقترب من العودة إلى التدريب
كيف كان النبي يبدأ يومه؟.. 3 أدعية داوم عليها الرسول
الإعلام الدولي: انتخابات مجلس النواب تجرى وسط شعور وطني جارف بالفخر
عادل عبد الرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي أضعاف الأهلي
ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة
إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
محافظات

أخبار أسوان.. إقبال جيد ومشاركة إيجابية باليوم الأول لانتخابات النواب.. ومشروعات للصرف الصحي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الإثنين الموافق : 10 /11 /2025 .

فقد شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان اليوم فتح أبوابها أمام المواطنين الذين توافدوا على اللجان لإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب. 


توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد

فى مشهد يجسد روح الوحدة الوطنية ، ويؤكد على تلاحم أبناء مصر خلف هدف واحد هو دعم الإستقرار وتعزيز المسار الديمقراطى ، ومن أجل حث الناخبين على المشاركة الإيجابية .

قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع كوكبة من الرموز الدينية مظاهرة فى حب الوطن خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العملية الإنتخابية لمجلس النواب  2025، حيث رافقه كل من الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، والأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، وذلك خلال زيارتهم للجنة الإنتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية .

محافظ أسوان يتفقد لجان الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب .. شاهد

قال الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف في أسوان بأن هذا اليوم هو يوم الوفاء والأمانة ، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يُعد أمانة .


وكيل أوقاف أسوان: الإدلاء بالصوت الإنتخابى أمانة

فى مشهد إنسانى يعكس الوجه الحضارى للشرطة المصرية، ساعد أفراد الأمن أحد الناخبين من ذوى الإعاقة البصرية وعدد من كبار السن فى الوصول إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم داخل لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسوان.

انتخابات


مشهد إنسانى .. الشرطة تساعد ذوى الإعاقةوكبار السن للتوجه لصناديق الاقتراع بالإنتخابات بأسوان

شهدت اللجان الإنتخابية بأسوان عقب إنتصاف اليوم الإنتخابى فى أول أيام انتخابات مجلس النواب لعام 2025، اليوم الاثنين توافد كثيف من الناخبين للإدلاء بأصواته في انتخابات مجلس النواب واختيار من يمثلهن ويعبر عن أصواتهن فى قبة البرلمان.


توافد كثيف أمام اللجان الإنتخابية فى أسوان ..شاهد

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الإنتخابية داخل العديد من مقار اللجان لإنتخابات مجلس النواب 2025 ، ومن بينها لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات .


انتخابات النواب.. محافظ أسوان يتفقد اللجان الانتخابية ويوجه بتسخير الإمكانيات اللوجستية

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعاً بشأن حل مشكلة خط السيب النهائى لمحطة معالجة قرية غرب أسوان للإستفادة من تصرفات مياه الصرف الصحى الخاصة بالمحطة ، وتحقيق الإستثمار الأمثل للمياه فى التشجير ورى المسطحات الخضراء بمدينة أسوان الجديدة .


حلول غير تقليدية للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان

شهدت لجنة حسين مرسال أحد مقار لجان انتخابات النواب فى أسوان، مساء اليوم الأثنين، تزامنًا مع أولى أيام انتخابات مجلس النواب لعام 2025 مساعدة أحدي ضابطات الشرطة التابعين لمديرية أمن أسوان  سيدة من كبار السن توافدت علي اللجنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات.


الشرطة النسائية بأسوان تساعد كبار السن باللجان الانتخابية

قبل لحظات من إغلاق صناديق الاقتراع تزايد الإقبال على لجان الانتخابات امام محيط اللجان ، كما ساعد المتطوعون، والأهالي الناخبين، من ذوي الهمم وكبار السن، وتوفير أماكن انتظار، وسط أجواء من التنظيم والانضباط داخل وخارج اللجان.


قبل الإغلاق.. إقبال كثيف في أسوان على لجان الانتخابات |صور

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

