أخبار أسوان.. إقبال جيد ومشاركة إيجابية باليوم الأول لانتخابات النواب.. ومشروعات للصرف الصحي

أحداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الإثنين الموافق : 10 /11 /2025 .

فقد شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان اليوم فتح أبوابها أمام المواطنين الذين توافدوا على اللجان لإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.



فى مشهد يجسد روح الوحدة الوطنية ، ويؤكد على تلاحم أبناء مصر خلف هدف واحد هو دعم الإستقرار وتعزيز المسار الديمقراطى ، ومن أجل حث الناخبين على المشاركة الإيجابية .

قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع كوكبة من الرموز الدينية مظاهرة فى حب الوطن خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العملية الإنتخابية لمجلس النواب 2025، حيث رافقه كل من الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، والأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، وذلك خلال زيارتهم للجنة الإنتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية .

قال الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف في أسوان بأن هذا اليوم هو يوم الوفاء والأمانة ، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يُعد أمانة .



فى مشهد إنسانى يعكس الوجه الحضارى للشرطة المصرية، ساعد أفراد الأمن أحد الناخبين من ذوى الإعاقة البصرية وعدد من كبار السن فى الوصول إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم داخل لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسوان.

شهدت اللجان الإنتخابية بأسوان عقب إنتصاف اليوم الإنتخابى فى أول أيام انتخابات مجلس النواب لعام 2025، اليوم الاثنين توافد كثيف من الناخبين للإدلاء بأصواته في انتخابات مجلس النواب واختيار من يمثلهن ويعبر عن أصواتهن فى قبة البرلمان.



واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الإنتخابية داخل العديد من مقار اللجان لإنتخابات مجلس النواب 2025 ، ومن بينها لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات .



عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعاً بشأن حل مشكلة خط السيب النهائى لمحطة معالجة قرية غرب أسوان للإستفادة من تصرفات مياه الصرف الصحى الخاصة بالمحطة ، وتحقيق الإستثمار الأمثل للمياه فى التشجير ورى المسطحات الخضراء بمدينة أسوان الجديدة .



شهدت لجنة حسين مرسال أحد مقار لجان انتخابات النواب فى أسوان، مساء اليوم الأثنين، تزامنًا مع أولى أيام انتخابات مجلس النواب لعام 2025 مساعدة أحدي ضابطات الشرطة التابعين لمديرية أمن أسوان سيدة من كبار السن توافدت علي اللجنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات.



قبل لحظات من إغلاق صناديق الاقتراع تزايد الإقبال على لجان الانتخابات امام محيط اللجان ، كما ساعد المتطوعون، والأهالي الناخبين، من ذوي الهمم وكبار السن، وتوفير أماكن انتظار، وسط أجواء من التنظيم والانضباط داخل وخارج اللجان.



