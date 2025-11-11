حماة الوطن يواصلون متابعة العملية الانتخابية وتفقد اللجان في ثاني أيام التصويت.. صور

واصل قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن، اليوم الثلاثاء، جولاتهم الميدانية لتفقد سير العملية الانتخابية داخل اللجان، بمحافظة الجيزة وذلك في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال المهندس عمرو رشاد عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ القيادي بحزب حماة الوطن، إن الجولات شكلت ايضا دعم مرشحي الحزب بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلي حرص الحزب على متابعة المشاركة الإيجابية للمواطنين وضمان تيسير الإجراءات الانتخابية.

وأشار إلي أن الجولات الميدانية شملت عدداً من اللجان بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، حيث حرص قيادات الحزب على الاطمئنان على انتظام عملية التصويت، وتوفير سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع متابعة جهود تأمين اللجان وتسهيل وصول الناخبين إليها.

وشهدت لجان محافظة الجيزة، إقبالاً ملحوظًا من المواطنين حتي الساعات الأخيرة من اليوم الثاني للتصويت، وسط أجواء من النظام والانضباط، تعكس وعي الناخبين بأهمية دورهم في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.