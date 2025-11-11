قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفكر العالمي جيفري ساكس: الجامع الأزهر واحد من أكثر أماكن العبادة تفردا وخصوصية
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
برلمان

حماة الوطن يواصلون متابعة العملية الانتخابية وتفقد اللجان في ثاني أيام التصويت.. صور

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
محمد الشعراوي

واصل قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن، اليوم الثلاثاء، جولاتهم الميدانية لتفقد سير العملية الانتخابية داخل اللجان، بمحافظة الجيزة وذلك في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال المهندس عمرو رشاد عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ القيادي بحزب حماة الوطن، إن الجولات شكلت ايضا دعم مرشحي الحزب بمحافظة الجيزة،  مشيرًا إلي حرص الحزب على متابعة المشاركة الإيجابية للمواطنين وضمان تيسير الإجراءات الانتخابية.

وأشار إلي أن الجولات الميدانية شملت عدداً من اللجان بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، حيث حرص قيادات الحزب على الاطمئنان على انتظام عملية التصويت، وتوفير سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع متابعة جهود تأمين اللجان وتسهيل وصول الناخبين إليها.

وشهدت لجان محافظة الجيزة، إقبالاً ملحوظًا من المواطنين حتي الساعات الأخيرة من اليوم الثاني للتصويت، وسط أجواء من النظام والانضباط، تعكس وعي الناخبين بأهمية دورهم في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب الانتخابات

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

