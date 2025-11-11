إقبال وطوابير.. زحام على التصويت في لجنة مدرسة إتريس بمنشأة القناطر

شهدت لجنة مدرسة إتريس الابتدائية بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، زحامًا كبيرًا وطوابير ممتدة من الناخبين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

ورصدت اللجان الانتخابية بالمدرسة إقبالًا ملحوظًا من مختلف الفئات العمرية، خاصة من السيدات وكبار السن، الذين حرصوا على المشاركة مبكرًا وسط أجواء تنظيمية يسودها الانضباط والتعاون.

كما شهد محيط اللجنة تسيير عدد من المسيرات المؤيدة لمشاركة المواطنين في الانتخابات، وسط أجواء احتفالية تعكس حماس الناخبين وإصرارهم على أداء واجبهم الوطني.

ويواصل الناخبون في منشأة القناطر وباقي محافظات المرحلة الأولى الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي، حيث تفتح اللجان أبوابها من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، يعقبها بدء عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية تمهيدًا لإعلان الحصر العددي للأصوات، فيما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان النتائج النهائية.

وتُجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، تشمل: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.