بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
أخبار البلد

إقبال وطوابير.. زحام على التصويت في لجنة مدرسة إتريس بمنشأة القناطر

انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

شهدت لجنة مدرسة إتريس الابتدائية بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، زحامًا كبيرًا وطوابير ممتدة من الناخبين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

ورصدت اللجان الانتخابية بالمدرسة إقبالًا ملحوظًا من مختلف الفئات العمرية، خاصة من السيدات وكبار السن، الذين حرصوا على المشاركة مبكرًا وسط أجواء تنظيمية يسودها الانضباط والتعاون.

كما شهد محيط اللجنة تسيير عدد من المسيرات المؤيدة لمشاركة المواطنين في الانتخابات، وسط أجواء احتفالية تعكس حماس الناخبين وإصرارهم على أداء واجبهم الوطني.

ويواصل الناخبون في منشأة القناطر وباقي محافظات المرحلة الأولى الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي، حيث تفتح اللجان أبوابها من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، يعقبها بدء عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية تمهيدًا لإعلان الحصر العددي للأصوات، فيما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان النتائج النهائية.

وتُجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، تشمل: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 الانتخابات اخبار الانتخابات

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

هل لبوسي شلبي علاقة بالانفصال؟

كريم محمود عبدالعزيز ينفصل عن زوجته.. هل كانت بوسي شلبي السبب

ضحايا البرق

بعد سقوط ضحايا بالبحيرة.. كيف يتسبب البرق في وفاة الإنسان؟| فيديوجراف

منشط جنسي

آثاره الجانبية قاتلة .. ألمانيا تحذر من منشط جنسي خطير

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

