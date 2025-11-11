الرجالة أكثر كثافة .. طوابير وزحام بمدرسة الكداية في أطفيح

شهدت لجنة مدرسة الكداية الابتدائية بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، إقبالًا كثيفًا من الناخبين في اليوم الثاني من التصويت بـ انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تزايدت أعداد الرجال أمام اللجان منذ فتح أبوابها في التاسعة صباحًا.

واصطفت طوابير طويلة أمام بوابات المدرسة كما رصدت اللجان حضورًا لافتًا من الشباب والرجال بمختلف الأعمار.

ويستمر التصويت في لجان أطفيح وباقي لجان المرحلة الأولى حتى التاسعة مساءً، يعقبها البدء في عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، على أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية لاحقًا.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين 1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.