محافظات

توافد الناخبين على لجان انتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

فتحت لجان الوادى الجديد الانتخابية، اليوم الثلاثاء، أبوابها فى مواعيدها الرسمية فى ثانى أيام انتخابات مجلس النواب على مستوى مراكز المحافظة الخمس فى دائرتين انتخابيتين، تبلغ الكتلة التصويتية بهما 194 ألفا و870 ناخبًا وناخبة، موزعين على لجنتين عامتين و60 لجنةً فرعية، بواقع 23 لجنة فى الداخلة، و19 لجنة فى الخارجة، و7 لجان فى الفرافرة، و7 لجان فى مركز بلاط، و4 لجان فى مركز باريس.

غرف عمليات لمتابعة انتظام عمل اللجان الانتخابية

وشهدت معظم اللجان إقبالاً ملحوظا من الناخبين في الساعة الأولى من فتح أبواب اللجان، وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية، وكذلك إقبال كثيف من قبل الناخبين ومعظمهم من السيدات وكبار السن.

وتابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظ، جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز، وذلك للتأكد من انتظام عمل اللجان فى لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري بنظام و سهولة.

وشدّد المحافظ على التنسيق بين غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير جميع التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.

