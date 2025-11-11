رئيس حزب المؤتمر يتابع سير الانتخابات من داخل غرفة العمليات لدعم مرشحي الحزب

في إطار المتابعة المكثفة لسير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، عقد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ورئيس المفوضية العليا للانتخابات بالحزب، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء اللقاء بحضور الأستاذ أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة العمليات، والدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشؤون الانتخابات، بالإضافة إلى السادة أعضاء الغرفة، وذلك لمراجعة التقارير الواردة بشأن أداء مرشحي الحزب في مختلف محافظات المرحلة الأولى.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء الغرفة الموقف التفصيلي لمرشحي الحزب وفرصهم التنافسية في الدوائر المختلفة، إلى جانب ما تم رصده من ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية واحتياجات المرشحين على الأرض.

وقد أكد الربان عمر المختار صميدة على أهمية تقديم كامل الدعم للمرشحين على المستويين اللوجستي والقانوني، ومساندتهم بكل السُبل الممكنة لضمان تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى مقاعدهم المستحقة، مشددًا على أن التواجد المستمر لغرفة العمليات وتفاعلها السريع مع أي مستجدات هو جزء أساسي من نجاح الأداء الانتخابي للحزب.

وأكد سيادته كذلك أن الحزب ماضٍ في متابعة مجريات الانتخابات ساعة بساعة، التزامًا منه بدعم مرشحيه والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية واحترام القواعد المنظمة لها.